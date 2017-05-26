"Доктор Кто" 10 сезон: 7 серия выходит в переводе, Доктор начинает борьбу с загадочными создателями симуляции

На телеканала ВВС выходят новые серии сериала "Доктор Кто". 7 серию 10 сезона можно будет посмотреть в оригинале уже в эту субботу, 27 мая. А вот перевода на русский придется ждать до воскресенья, 28 мая.

Уже в субботу, 27 мая, выходит новый эпизод 10 сезона сериала "Доктор Кто".7 серия станет продолжением предыдущей. В ней Доктор и его спутники начнут войну с расой, которая пытается захватить Землю. Фанаты сериала строят теории и устраивают длинные споры из-за этих странных противников.

В прошлой серии шло две сюжетные линии. Во-первых, зрителям окончательно раскрыли секрет о содержимом хранилища в подвале. Там и правда оказалась Мисси. Доктор не казнил ее, когда ему это приказали, но взялся следить за ней в течение тысячи лет. Скорее всего, в будущих сериях Повелительница времени выйдет оттуда и поможет своему другу. Или же окажется, что за захватом Земли стоит она.

Во-вторых, в серии "Extremis" поклонники узнали о новом главном сопернике Доктора. Неизвестная раса, которая пока не имеет названия, планирует захватить планету. Для этого она создала симуляцию жизни на Земле, чтобы узнать больше о людях. Но о том, что они живут в симуляции прознали некоторые люди. Они написали документ, в котором подробно описали все, а также способы проверить это. После прочтения документа люди почти сразу накладывали на себя руки. Билл, узнав о симуляции, просто исчезла из нее. А Доктор посоветовал ей сходить на свидание, так как скоро им предстоит серьезная битва.

В новой серии Доктор, Билл и Нордол отправляются в Египет. По крайней мере, такой вывод можно сделать из того, что в кадрах промо-ролика мелькает много песка и пирамиды. Поедут они туда вместе с силами ЮНИТ. Внутри них находятся части управления симуляцией. Это путешествие не вызывает восторга у расы захватчиков. Поэтому они преследуют Доктора. Для подтверждения своего могущества они устраивают две авиакатастрофы.

Также есть теория о том, что во главе захвата земли стоит какая-то раса, которая раньше уже была в сериале. Ведь в симуляции они могли создавать себе какие угодно оболочки. Но, кажется, эта версия разрушится в новой серии. По промо-роликам видно, что и в реальной жизни противники Доктора напоминают мумий в красных одеждах.

Некоторые также отмечают, что новые враги Доктора чем-то напоминают исповедников из церкви Тишины. Страшные существа, которые могли убивать людей и следили за их жизнью, также пугали, как и загадочные создатели симуляции. Только эти существа по разному скрывались от людей. Служители церкви обладали специальными фильтрами, из-за которых про них забывали как только отворачивались. Тишина фактически подарила Доктору жену. Чем закончится сражение с создателями симуляции пока не известно.

Фото: кадры из сериала

Видео: Youtube / BBC