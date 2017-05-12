"Доктор Кто" 10 сезон: 5 серия выходит в переводе, Билл умирает на космической станции

На телеканала ВВС выходят новые серии сериала "Доктор Кто". 5 серию 10 сезона можно будет посмотреть в оригинале уже в эту субботу, 13 мая. А вот перевода на русский придется ждать до воскресенья, 14 мая.

В эту субботу. 13 мая, в эфир телеканала BBC One выходит очередной выпуск сериала "Доктор Кто". 10 сезон должен стать знаменательным для зрителей. В нем у Доктора появилась новая спутница: помешанную на контроле, но милую Клару сменила немного безалаберная и очень добрая Билл. И в 5 серии сезона Доктор, Билл и Нордол оказываются на космической станции.

Как всегда, Тардис принесла Доктора в место, где его поджидает опасность. На космической станции, куда прибывают герои, происходит что-то загадочное. Судя по всему, нас ждет борьба с зомби в космосе. Героям придется выживать в сложившейся ситуации, так как Тардис захлопывает двери. Видимо, полицейская будка оставила Доктора разбираться с проблемами самостоятельно.

Оказавшись на станции без приглашения Доктор, Билл и Нордол натыкаются на неприятности. Кроме явной опасности в виде странных существ, в которых, кажется, превратились члены команды, их ждет неприятие со стороны выживших. Ведь компанию как обычно встречают направленным на них оружием.

Новый эпизод называется "Кислород" (Oxygen). А значит борьба со странными существами будет производиться при помощи воздуха на станции. Или же неизвестный захватчик будет отравлять воздух.

Также ненадолго в одном из трейлеров новой серии мелькает кадр, в котором Билл явно умирает. Голова девушки заваливается на бок. И лицо, и шея покрыты чем-то белым, похожим на иней. Произошло ли это из-за загадочного заражения на станции или из-за других причин – мы пока не знаем. Но все зрители понимают, что Доктор будет не Доктор, если не спасет свою спутницу. Было бы странно распрощаться с новой героиней всего пять серий спустя.

Не известно, раскроется ли в новой серии тайна странного хранилища, которое Доктор и Нордол охраняют. Возможно, в нем сидит Мастер или Мисси (что, впрочем, одно и то же). Ведь сначала нечто в ящике билось в стену, пытаясь освободиться, а когда доктор начал с ним разговаривать, заиграла музыка. Возможно, в последней серии сезона Доктор снова будет сражаться со своим другом-врагом.

Перед началом нового сезона стало известно, что Питер Капальди покидает сериал. То есть в конце сезона нас ждет регенерация и новый, уже 12-ый, Доктор. Сейчас фанаты франшизы спорят и выстраивают новые теории о том, кто же станет главным героем.

Фото: кадры из сериала

Видео: промо ролики сериала