"Доктор Кто" 10 сезон: 12 серия выходит в переводе, Доктор, Мастер и Мисси сражаются с киберлюдьми

На телеканала ВВС выходят новые серии сериала "Доктор Кто". 10 серию 12 сезона можно будет посмотреть в оригинале уже в эту субботу, 1 июля. А вот перевода на русский придется ждать до воскресенья, 2 июля.

В эту субботу, 1 июля, выходит очень эпичная серия сериала "Доктор Кто". Весь 10 сезон фанатов подначивали таинственными появлениями Миссии. А также оставались загадкой кадров с Мастером в большом трейлере к сезону. В 12 серии поклонников ждет по-настоящему интересная история, которая продолжает предыдущий выпуск.

Сезон "Доктор Кто" приближается к концу. И в начале еще прошлой серии нам намекнули, что Доктор скоро регенерирует. Хот это было понятно с самого начала. Ведь актер Питер Капальди объявил о том, что уходит из сериала. А значит в конце герой точно сменит лицо. Но пока не ясно кто это будет.

В предыдущей серии началась арка, которую будут завершать в грядущем эпизоде. Билл, Нордол, Доктор и Мисси оказались на огромном корабле, который затягивает в черную дыру. Там-то и разворачиваются все действия. В одной точке корабля компания встретила уборщика, который единственный остался жив из всей команды. Но на судне фиксируют многочисленные живые организмы.

Инопланетянин стреляет в Билл. Девушка однозначно погибла, но ее смогли спасти. Правда, какой ценой, становится известно только в конце. Ей установили оборудование на грудную клетку, которое заменяет ей сердце. Тут становится известна еще одна интересная подробность жизни на корабле. Его дальняя часть находится в удалении от черной дыры, поэтому время там идет гораздо быстрее, чем в рубке, куда приземлилась Тардис. Поэтому коротенькая лекция Доктора про время для Билл превратилась в долгие месяцы в загадочном госпитале.

К сожалению Доктор и его спутники не успевают спасти Билл. К их приходу девушку превращают в киберчеловека. Так мы узнаем, кто будет главным врагом героев в новой серии.

Однако в конце серии произошло еще кое-что интересное. Оказалось, что Мисси когда-то уже была на этом корабле. Только в обличии Мастера. И обе регенерации друга Доктора одновременно находятся на судне.

Судя по трейлера нового эпизода, Мастер и Мисси не торопятся убивать Доктора. Наоборот, они объединились. Троица сражается с киберлюдьми. Кроме модернизированных людей старого образца (как из классического сериала), у них появляются и враги в виде уже обновленных киберлюдей из нового сериала.

Сражение проходит в какой-то деревне. Возможно, это одна из частей корабля, где осталась часть команды. Но живут они достаточно примитивно: каменные дома, телеги. Но их оружие способно справиться с киберлюдьми. Видимо и те, и другие – это потомки команды, которая находилась на корабле, когда тот начало затаскивать в черную дыру.

Фото: кадры из сериала

Видео: Youtube / BBC