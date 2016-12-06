"Доктор Кто" 10 сезон: 11 серия выходит в переводе, в новой серии появляются киберлюди и Мастер

На телеканала ВВС выходят новые серии сериала "Доктор Кто". 10 серию 11 сезона можно будет посмотреть в оригинале уже в эту субботу, 24 июня. А вот перевода на русский придется ждать до воскресенья, 25 июня.

В субботу, 24 июня, на телеканале ВВС выходит новая серия сериала "Доктор Кто". В 10 сезоне Доктор обзавелся новой спуницей, помощником и запертой в клетку Миссии. В 11 серии главные герои окажутся на загадочном корабле и сразятся со старыми врагами Доктора.

Судя по промо, Доктор, Билл. Нордол и Миссии оказываются на гигантском космическом корабле. Он на всех своих двигателях пытается вырваться из притяжения черной дыры. Доктор дает своей пленнице шанс опробовать свои силы в помощи людям. Но Миссии ведет себя не очень хорошо, в итоге инопланетянин с корабля пытается всех убить. Но Доктор, кажется, верит в свою соплеменницу. Хотя Билл и просит его вмешаться.

Далее же происходит много странных событий. На корабле оказываются странные пассажиры: сидящие под покрывалами люди с капельницами. Кажется, корабль епревозит большое количество киберлюдей – старых врагов Доктора.

В трейлере серии также мелькают сцены, где киберлюди ходят по какой-то планете. Не совсем понятно, происходит ли это до или после сцен на корабле. Ведь разрушения города киберлюдьми может быть лишь воспоминанием или вовсе сном Билл. Но также не исключено, что корабль вырывается из поля черной дыры и киберлюди обретают силу на планете. При этом Билл каким-то образом тоже оказывается в месте, где сидят киберлюди с такой же как у них капельницей.

На этот раз ВВС не опубликовали отрывка из серии. Вместо этого вышел второй трейлер. В нем чуть больше раскрывают вид киберлюдей и показывают больше кадров с Мастером. И тут возникает много вопросов. В частности сцена, где Миссии и Мастер танцуют вдвоем. Единственное логическое объяснение, что это происходит в симуляции или воображении. Ведь до сих пор сериал убеждал нас, что Мисси – это регенерация Мастера. То есть их совместное появление возможно также, как появление Докторов в исполнении разных актеров в одной серии сериала. Такое было только в специальной серии в честь юбилея сериала. В любом случаи ждать разгадки осталось не долго. Серия выходит уже завтра, 24 июня.

И снова художники по костюмам делают твист в сторону Классического Доктора, как и в серии на Марсе. Если там классический вид марсианских воинов немного обновили и придали ей современного лоска, то с киберлюдьми поработали меньше. В Классическом Докторе кибер люди выглядели совсем не такими, как они предстали в обновленном сериале. Намного меньше железа, чут больше глупых и непонятных приборов поверх тел. Создатели пытаются объяснить обновление одних из важнейших врагов Доктора. То есть как они усовершенствовали себя до ровной железной брони, которая может захватывать людей для продолжения существования.

За время современного Доктора весомый апгрейд получили Далеки. Дети Скаро научились создавать далеков, замаскированных под людей. Сценаристы, очевидно, дотягивают всех старых врагов Доктора до современного понимания злодеев. При этом они пользуются технологиями, которые при создании первых эпизодов казались невероятными.

Фото: кадры из сериала

Видео: Youtube / BBC