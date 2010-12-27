Девочка-подросток из Нижневартовска сбежала к возлюбленному в Петербург

Сотрудники полиции на Ладожском вокзале нашли 15-летнюю девочку из Нижневартовска, сбежавшую к молодому человеку.

Сотрудникам линейного управления МВД России на транспорте удалось найти подростка, сбежавшего от родителей. При этом полицейским даже не пришлось гоняться на 15-летней девочкой. Она сама практически сдалась служителям порядка.

На Ладожском вокзале в отделение полиции обратилась девочка-подросток. Она пожаловалась, что в поезде из Челябинска у нее украли зарядное устройство для мобильного. Но полицейских больше заинтересовало то, что юная леди путешествовала в одиночку. Оказалось, что 15-летняя гражданка прописана в Ханты-Мансийском автономном округе. Из города Нижневартовск девочка уехала самовольно и направилась в Петербург к возлюбленному.

Оказалось, что несмотря на отсутствие дочери, родители ее не хватились. В полицию о пропаже подростка никто не обращался. Также стало известно, что девочка состоит на внутришкольном учете. А ее семья считается неблагополучной и злоупотребляющей спиртным.

Подростка отправили в социальный приют. В отделе по делам несовершеннолетних и в органах опеки по месту жительства занимаются привлечением родителей к ответственности.

Не забыли полицейские и про зарядное устройство. Его поиском занимаются другое подразделение.