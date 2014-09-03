Денис Майданов рассказал, как воспитать патриотизм

В конце февраля в Большом концертном зале "Октябрьский" состоялся концерт заслуженного артиста России Дениса Майданова. Певец привез в Северную столицу свою программу "Территория жизни", в которой собраны как лучшие хиты, так и новые песни. Команда Piter.TV побывала на этом событии и пообщалась с главным героем вечера.

Мы решили узнать, почему концерт Дениса Васильевича называется именно так, и что он сам вкладывает в понятие "Территория жизни" :



"Сейчас просто такое время - территории жизни. Всё-таки, всё улучшается, войны все равно заканчиваются постепенно, и хочется чтобы у нас было больше территории жизни, чем территории ещё чего-то сложного", - говорит артист.





Денис Майданов один из самых патриотичных исполнителей нашей эстрады. Сейчас многие люди говорят, что патриотизм может стать новой национальной идей, объединяющей Россию. Нам стало интересно узнать, что сам исполнитель думает по поводу воспитания этого чувства в молодежи и как, по его мнению, побудить людей искренне любить свою Родину :



"Всё то, что исповедуется вокруг молодого человека становится его нормами жизни. Современный мир, современная Россия, люди которые стоят во главе государства и люди которые окружают нас каждый день, вернули эти утраченные ценности. Всё равно мы не можем забыть эти 20 лет после развала Союза, это был не только финансово-экономический, но и идеологический бардак, отсутствие национальной идеи. И абсолютно правильно сказал Денис Майданов один из самых патриотичных исполнителей нашей эстрады. Сейчас многие люди говорят, что патриотизм может стать новой национальной идей, объединяющей Россию. Нам стало интересно узнать, что сам исполнитель думает по поводу воспитания этого чувства в молодежи и как, по его мнению, побудить людей искренне любить свою Родину :"Всё то, что исповедуется вокруг молодого человека становится его нормами жизни. Современный мир, современная Россия, люди которые стоят во главе государства и люди которые окружают нас каждый день, вернули эти утраченные ценности. Всё равно мы не можем забыть эти 20 лет после развала Союза, это был не только финансово-экономический, но и идеологический бардак, отсутствие национальной идеи. И абсолютно правильно сказал Путин Владимир Владимирович , что другой национальной идеи, кроме как патриотизм, не может быть. Только патриотизм создаёт новую экономику, только патриотизм создаёт новые институты, которые потом учат наших детей. Любому человеку, который любит свою Родину здесь говорят, что эта Родина лучшая, эта Родина может сделать для тебя вот это, вот это, вот это. И нет смысла эмигрировать и искать счастья в других странах", - ответил Денис.





Продолжая свою мысль, артист говорит, что сейчас не все так хорошо, как хотелось бы многим людям, но наша страна на верном пути и вместе мы можем добиться успехов:



"Разумеется, сейчас еще не до конца всё блестяще, как хотелось бы. Но я хочу обратиться к тем, кто горячится, торопится, ничего сразу не бывает. Хорошо, что мы вспомнили об этих ценностях, важных для каждого человека. В новой России патриотизм есть и будет движущей силой, которая проводит олимпиады, восстанавливает и модернизирует промышленность, создает новую экономику, просто нужно немножко подождать. Обратите внимание, как в мире изменилось отношение к России, и как Россия смогла изменить отношение к себе. В одиночку никто не в состоянии это сделать".





В феврале у Дениса Майданова был тройной праздник. Во-первых, прошедший в этом месяце день рождения, во-вторых, День защитника Отечества, и, конечно же, присвоение почетного звания заслуженного артиста РФ. А как поклонники Дениса Васильевича поздравили его с этими датами и какие необычные подарки вручили, вы узнаете из следующих сюжетов нашего канала уже совсем скоро.