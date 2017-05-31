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День защиты детей 2017: куда пойти с ребенком в Петербурге

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Уже завтра в мире отмечают День защиты детей 2017. В честь этого 1 июня в Петербурге проходит несколько интересных мероприятий для всей семьи.

1 июня празднуется международный День защиты детей. В связи с этим в городах России проходит много мероприятий для детей, которые как раз к этому дню освобождаются от учебы в школе. В этот праздник можно пойти куда-нибудь всей семьей. Piter.tv выбрал несколько мероприятий, которые пройдут в городе.

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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 2017 В ПЕТЕРБУРГЕ: КУДА ПОЙТИ С РЕБЕНКОМ


Выставка "Игра в куклы"

В парке на Елагином острове соберут масштабную коллекцию авторских кукл. Над игрушками трудились мастера из России и Эстонии. Тут будут представлены куклы из фарфора, дерева, папье-маше, эфопласта. Экспозиция будет открыта с 10.00 до 18.30.

Место: Центральный выставочный зал Конюшенного корпуса, ЦПКиО
Стоимость: дети бесплатно, взрослый билет 100 рублей

день защиты детей 2017 в спб 1 июня программа куда сходить с ребенком поздравления в стихах

Квест-игра в поисках клада барона Мюнхгаузена

Приключение с поиском настоящего клада понравится детям разных возрастов. Поучаствовать в приключении можно в Петропавловской крепости. В специальных дневниках и мобильном приложении будут зашифрованы секреты барона, которые помогут найти его тайник. На квест лучше записаться заранее по номеру 498-06-57


Место: Петропавловская крепость
Стоимость: 210 рублей

день защиты детей 2017 в спб 1 июня программа куда сходить с ребенком поздравления в стихах

Концерт многодетных семей

В День защиты детей в многодетных семьях праздник принимает масштабных размах. И вот несколько отважных семейств соберутся для выступления на концерте в Культурном Центре Елены Образцовой. Зрителями шоу могут быть все желающие

Место: Культурный Центр Елены Образцовой
Стоимость: бесплатно

день защиты детей 2017 в спб 1 июня программа куда сходить с ребенком поздравления в стихах

День защиты детей в Эрмитаже

1 июня в Эрмитаже будет сразу несколько особых выставок в честь праздника. Картины Жанны Жумабаевой собрали в коллекцию "С любовью - детям". Также можно будет ознакомиться с подборкой фотографий Елены Поважной. А проголодавшись можно будет попробовать кулинарные изыски на ярмарке Оксаны Зубко.

Место: Эрмитаж
Стоимость: 300 рублей

день защиты детей 2017 в спб 1 июня программа куда сходить с ребенком поздравления в стихах

 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 2017: ПОЗДРАВЛЕНИЯ В СТИХАХ

 

Дети — это наше счастье,
И об этом знают все.
Пусть же жизнь будет прекрасной
У всех деток на Земле!

В этот праздник пожелаю
Море радостных минут.
Смех, улыбки и веселье
Пускай рядышком идут!

***

Дети — радость, дети — счастье.
Детства нет поры прекрасней!
Пусть же будет оно светлым,
Добрым, мирным, беззаветным.

Пусть у каждого ребёнка —
У мальчишек, у девчонок —
Будет всё: семья и кров,
Где живут уют, любовь!

***

В самый первый день июня
Поздравляем всех детей!
Пусть их жизнь будет чудной,
Полна сказок и огней,

Смеха, радостей, веселья,
Ласки, игр и любви,
Поздравлений и подарков.
Пусть резвятся малыши!

день защиты детей 2017 в спб 1 июня программа куда сходить с ребенком поздравления в стихах

Прими от сердца поздравленье
С Днем защиты наших малышей.
Этот день так важен, без сомненья.
Жизни нет ведь без детей.

Пусть повсюду на планете
Будут счастливы они.
Будет мир их добр, светел,
Полон ласки, счастья и любви.

***

С днем мальчишек и девчонок,
С днем защиты милых крох!
Тех, кто вылез из пеленок,
Ждет наш теплый поздравок!

Тех, кто все еще в коляске
И пока еще растет,
Тоже пусть побольше ласки,
Теплоты сегодня ждет!

***

Поздравляем деток всех
С праздником отличным!
Пусть звенит задорный смех
С настроением лучистым.

Пожелаем детям счастья,
Любви, заботы, теплоты,
Пусть глазки весело искрятся
В мире, полном доброты.

Пусть чудеса приходят чаще,
Вершатся юные мечты.
Детство будет только слаще,
И сохранит всех ангел от беды.

***

Дети — счастье, и награда,
Нет прекраснее их глаз,
Их улыбка нам отрада,
Радость — детки лишь нас.

Пусть сегодня, теплым летом,
Только яркий детский смех,
Дарит нам добро и счастье,
Обнимая крепко всех!

день защиты детей 2017 в спб 1 июня программа куда сходить с ребенком поздравления в стихах

Фото: открытые источники

Видео: Piter.tv

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Категории: Новости СПб

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