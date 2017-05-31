День защиты детей 2017: куда пойти с ребенком в Петербурге

Уже завтра в мире отмечают День защиты детей 2017. В честь этого 1 июня в Петербурге проходит несколько интересных мероприятий для всей семьи.

1 июня празднуется международный День защиты детей. В связи с этим в городах России проходит много мероприятий для детей, которые как раз к этому дню освобождаются от учебы в школе. В этот праздник можно пойти куда-нибудь всей семьей. Piter.tv выбрал несколько мероприятий, которые пройдут в городе.



ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 2017 В ПЕТЕРБУРГЕ: КУДА ПОЙТИ С РЕБЕНКОМ



Выставка "Игра в куклы"

В парке на Елагином острове соберут масштабную коллекцию авторских кукл. Над игрушками трудились мастера из России и Эстонии. Тут будут представлены куклы из фарфора, дерева, папье-маше, эфопласта. Экспозиция будет открыта с 10.00 до 18.30.

Место: Центральный выставочный зал Конюшенного корпуса, ЦПКиО

Стоимость: дети бесплатно, взрослый билет 100 рублей

Квест-игра в поисках клада барона Мюнхгаузена

Приключение с поиском настоящего клада понравится детям разных возрастов. Поучаствовать в приключении можно в Петропавловской крепости. В специальных дневниках и мобильном приложении будут зашифрованы секреты барона, которые помогут найти его тайник. На квест лучше записаться заранее по номеру 498-06-57



Место: Петропавловская крепость

Стоимость: 210 рублей

Концерт многодетных семей

В День защиты детей в многодетных семьях праздник принимает масштабных размах. И вот несколько отважных семейств соберутся для выступления на концерте в Культурном Центре Елены Образцовой. Зрителями шоу могут быть все желающие

Место: Культурный Центр Елены Образцовой

Стоимость: бесплатно

День защиты детей в Эрмитаже

1 июня в Эрмитаже будет сразу несколько особых выставок в честь праздника. Картины Жанны Жумабаевой собрали в коллекцию "С любовью - детям". Также можно будет ознакомиться с подборкой фотографий Елены Поважной. А проголодавшись можно будет попробовать кулинарные изыски на ярмарке Оксаны Зубко.

Место: Эрмитаж

Стоимость: 300 рублей

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 2017: ПОЗДРАВЛЕНИЯ В СТИХАХ

Дети — это наше счастье,

И об этом знают все.

Пусть же жизнь будет прекрасной

У всех деток на Земле!

В этот праздник пожелаю

Море радостных минут.

Смех, улыбки и веселье

Пускай рядышком идут!

***

Дети — радость, дети — счастье.

Детства нет поры прекрасней!

Пусть же будет оно светлым,

Добрым, мирным, беззаветным.

Пусть у каждого ребёнка —

У мальчишек, у девчонок —

Будет всё: семья и кров,

Где живут уют, любовь!

***

В самый первый день июня

Поздравляем всех детей!

Пусть их жизнь будет чудной,

Полна сказок и огней,

Смеха, радостей, веселья,

Ласки, игр и любви,

Поздравлений и подарков.

Пусть резвятся малыши!

Прими от сердца поздравленье

С Днем защиты наших малышей.

Этот день так важен, без сомненья.

Жизни нет ведь без детей.

Пусть повсюду на планете

Будут счастливы они.

Будет мир их добр, светел,

Полон ласки, счастья и любви.

***

С днем мальчишек и девчонок,

С днем защиты милых крох!

Тех, кто вылез из пеленок,

Ждет наш теплый поздравок!

Тех, кто все еще в коляске

И пока еще растет,

Тоже пусть побольше ласки,

Теплоты сегодня ждет!

***

Поздравляем деток всех

С праздником отличным!

Пусть звенит задорный смех

С настроением лучистым.

Пожелаем детям счастья,

Любви, заботы, теплоты,

Пусть глазки весело искрятся

В мире, полном доброты.

Пусть чудеса приходят чаще,

Вершатся юные мечты.

Детство будет только слаще,

И сохранит всех ангел от беды.

***

Дети — счастье, и награда,

Нет прекраснее их глаз,

Их улыбка нам отрада,

Радость — детки лишь нас.

Пусть сегодня, теплым летом,

Только яркий детский смех,

Дарит нам добро и счастье,

Обнимая крепко всех!

Фото: открытые источники

Видео: Piter.tv