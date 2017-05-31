День защиты детей 2017: куда пойти с ребенком в Петербурге

1 июня празднуется международный День защиты детей. В связи с этим в городах России проходит много мероприятий для детей, которые как раз к этому дню освобождаются от учебы в школе. В этот праздник можно пойти куда-нибудь всей семьей. Piter.tv выбрал несколько мероприятий, которые пройдут в городе.
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 2017 В ПЕТЕРБУРГЕ: КУДА ПОЙТИ С РЕБЕНКОМ
Выставка "Игра в куклы"
В парке на Елагином острове соберут масштабную коллекцию авторских кукл. Над игрушками трудились мастера из России и Эстонии. Тут будут представлены куклы из фарфора, дерева, папье-маше, эфопласта. Экспозиция будет открыта с 10.00 до 18.30.
Место: Центральный выставочный зал Конюшенного корпуса, ЦПКиО
Стоимость: дети бесплатно, взрослый билет 100 рублей
Квест-игра в поисках клада барона Мюнхгаузена
Приключение с поиском настоящего клада понравится детям разных возрастов. Поучаствовать в приключении можно в Петропавловской крепости. В специальных дневниках и мобильном приложении будут зашифрованы секреты барона, которые помогут найти его тайник. На квест лучше записаться заранее по номеру 498-06-57
Место: Петропавловская крепость
Стоимость: 210 рублей
Концерт многодетных семей
В День защиты детей в многодетных семьях праздник принимает масштабных размах. И вот несколько отважных семейств соберутся для выступления на концерте в Культурном Центре Елены Образцовой. Зрителями шоу могут быть все желающие
Место: Культурный Центр Елены Образцовой
Стоимость: бесплатно
День защиты детей в Эрмитаже
1 июня в Эрмитаже будет сразу несколько особых выставок в честь праздника. Картины Жанны Жумабаевой собрали в коллекцию "С любовью - детям". Также можно будет ознакомиться с подборкой фотографий Елены Поважной. А проголодавшись можно будет попробовать кулинарные изыски на ярмарке Оксаны Зубко.
Место: Эрмитаж
Стоимость: 300 рублей
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 2017: ПОЗДРАВЛЕНИЯ В СТИХАХ
Дети — это наше счастье,
И об этом знают все.
Пусть же жизнь будет прекрасной
У всех деток на Земле!
В этот праздник пожелаю
Море радостных минут.
Смех, улыбки и веселье
Пускай рядышком идут!
***
Дети — радость, дети — счастье.
Детства нет поры прекрасней!
Пусть же будет оно светлым,
Добрым, мирным, беззаветным.
Пусть у каждого ребёнка —
У мальчишек, у девчонок —
Будет всё: семья и кров,
Где живут уют, любовь!
***
В самый первый день июня
Поздравляем всех детей!
Пусть их жизнь будет чудной,
Полна сказок и огней,
Смеха, радостей, веселья,
Ласки, игр и любви,
Поздравлений и подарков.
Пусть резвятся малыши!
Прими от сердца поздравленье
С Днем защиты наших малышей.
Этот день так важен, без сомненья.
Жизни нет ведь без детей.
Пусть повсюду на планете
Будут счастливы они.
Будет мир их добр, светел,
Полон ласки, счастья и любви.
***
С днем мальчишек и девчонок,
С днем защиты милых крох!
Тех, кто вылез из пеленок,
Ждет наш теплый поздравок!
Тех, кто все еще в коляске
И пока еще растет,
Тоже пусть побольше ласки,
Теплоты сегодня ждет!
***
Поздравляем деток всех
С праздником отличным!
Пусть звенит задорный смех
С настроением лучистым.
Пожелаем детям счастья,
Любви, заботы, теплоты,
Пусть глазки весело искрятся
В мире, полном доброты.
Пусть чудеса приходят чаще,
Вершатся юные мечты.
Детство будет только слаще,
И сохранит всех ангел от беды.
***
Дети — счастье, и награда,
Нет прекраснее их глаз,
Их улыбка нам отрада,
Радость — детки лишь нас.
Пусть сегодня, теплым летом,
Только яркий детский смех,
Дарит нам добро и счастье,
Обнимая крепко всех!
Фото: открытые источники
Видео: Piter.tv