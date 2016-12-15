День семьи, любви и верности 2017: поздравления в стихах для любимых

Уже почти десять лет в России праздную День семьи, любви и верности. Каждое 8 июля во всех городах чествуют семьи. Праздник учрежден по инициативе Дмитрия Медведева. В этот день вспоминают святых Петра и Февронии, как образец семейных отношений, поддержки и понимания. Простая крестьянская дочь излечила князя от недуга, а после они обвенчались.
Жена из простых людей не понравилась боярам и они попросили Петра избавиться от нее. Однако князь вместе с Февронией покинул Муром, отказавшись от престола. В итоге город захлестнули войны из-за власти. После чего народ пришел к Петру и Февронии с мольбами вернуться в Муром. Паре удалось усмирить город и вернуть в него мир.
Поздравить своих близких можно небольшим подарком. Например, символом Дня семьи, любви и верности стала ромашка. Также любимых можно поздравить сообщением в социальных сетях или смс в стихах.
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 2017
С Днем семьи вас поздравляю.
Любви и верности желаю.
Пусть славный праздник принесет
Чудесных дней круговорот.
Пусть крепнет с каждым днем семья,
Вы будьте счастливы всегда.
***
Сегодня день чудесный и прекрасный.
Наполнен солнцем, светом и теплом,
Ведь в каждую семью приходит праздник
И счастьем наполняет каждый дом.
Любовь и верность каждому знакомы,
Без них нам в этом мире не прожить.
Важней семьи нет ничего на свете.
Желаем всем в любви и в счастье жить!
Семья — надёжный тыл и крепость,
Фундамент в ней — любовь и верность.
Пускай любовь живёт в сердцах
И светится в ваших глазах.
Живите весело и дружно,
Пусть будет в доме всё, что нужно.
Достаток, радость и уют,
Пусть понимают вас и ждут.
***
Слова "семья, любовь и верность"
Огромный смысл в себе несут.
Там, где семья, — всегда есть нежность,
Там, где любовь, — всегда нас ждут,
А там, где верность, — доверяют
Без лишних и ненужных фраз.
Пусть эти чувства процветают
И счастьем окружают нас!
***
Семья — вот истинное счастье!
Сияют дни даже в ненастье,
Сердца кипят и греют кровь,
В семье всегда живет любовь.
Пусть Ваше славное семейство
Любовь хранит, и бьется сердце,
Пусть верность Вас ведет в пути,
Желаю крепкой Вам семьи!
С Днём семьи, любви и верности
Поздравляю от души!
Мира вам желаю, нежности,
Счастье пусть в ваш дом спешит,
Дом пусть будет словно чаша
Любовью, радостью полна,
Улыбайтесь вы почаще,
Пусть в душе цветёт весна!
***
С Днем семьи, любви и верности
Я спешу поздравить вас,
Пожелать тепла и нежности
В праздничный веселый час!
Пусть судьба вам улыбается,
Мир царит в семье, покой.
Пусть всё в жизни получается,
Счастье льется в дом рекой!
***
В семье пусть будет мир и лад,
Чтоб каждый был здоров, богат,
Чтоб счастье ложкою хлебал
И о других не забывал.
В любви и верности вам жить,
Сады сажать, детей растить,
О стариках не забывать
И свой очаг оберегать.
День семьи — лучший праздник!
От души поздравляю, сердечно.
Вам благ желаю самых разных,
Хранить очаг семейный вечно.
Любовь дарить друг другу смело,
Простить, поверить и понять.
Решать любое вместе дело
За всех родных горой стоять!
***
С Днем семьи, любви и верности,
Я спешу поздравить вас друзья,
Радости желаю вам и нежности,
Чтоб вы жили искренне любя!
Чтобы обходило вас ненастье,
Со всех ног бежало стороной,
Чтобы в доме поселилось счастье,
Чтоб текла удача к вам рекой!
***
Этот праздник очень древний,
Долго был у нас забыт.
В новом лишь тысячелетии
Он был заново открыт.
Дата эта отмечалась,
В честь Февронии и Петра.
Верность и любовь осталась
С этой парой навсегда.
А сегодня встретим мы —
Всероссийский день семьи!
Фото: открытые источники
Видео: Piter.tv