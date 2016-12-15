День семьи, любви и верности 2017: поздравления в стихах для любимых

День Петра и Февронии будут праздновать 8 июля. Поздравления с Днем семьи, любви и верности в стихах, прозе, картинках можно отправлять любимым мужчинам и женщинам.

Уже почти десять лет в России праздную День семьи, любви и верности. Каждое 8 июля во всех городах чествуют семьи. Праздник учрежден по инициативе Дмитрия Медведева. В этот день вспоминают святых Петра и Февронии, как образец семейных отношений, поддержки и понимания. Простая крестьянская дочь излечила князя от недуга, а после они обвенчались.

Жена из простых людей не понравилась боярам и они попросили Петра избавиться от нее. Однако князь вместе с Февронией покинул Муром, отказавшись от престола. В итоге город захлестнули войны из-за власти. После чего народ пришел к Петру и Февронии с мольбами вернуться в Муром. Паре удалось усмирить город и вернуть в него мир.

Поздравить своих близких можно небольшим подарком. Например, символом Дня семьи, любви и верности стала ромашка. Также любимых можно поздравить сообщением в социальных сетях или смс в стихах.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 2017

С Днем семьи вас поздравляю.

Любви и верности желаю.

Пусть славный праздник принесет

Чудесных дней круговорот.

Пусть крепнет с каждым днем семья,

Вы будьте счастливы всегда.

***

Сегодня день чудесный и прекрасный.

Наполнен солнцем, светом и теплом,

Ведь в каждую семью приходит праздник

И счастьем наполняет каждый дом.

Любовь и верность каждому знакомы,

Без них нам в этом мире не прожить.

Важней семьи нет ничего на свете.

Желаем всем в любви и в счастье жить!

Семья — надёжный тыл и крепость,

Фундамент в ней — любовь и верность.

Пускай любовь живёт в сердцах

И светится в ваших глазах.

Живите весело и дружно,

Пусть будет в доме всё, что нужно.

Достаток, радость и уют,

Пусть понимают вас и ждут.

***

Слова "семья, любовь и верность"

Огромный смысл в себе несут.

Там, где семья, — всегда есть нежность,

Там, где любовь, — всегда нас ждут,

А там, где верность, — доверяют

Без лишних и ненужных фраз.

Пусть эти чувства процветают

И счастьем окружают нас!

***

Семья — вот истинное счастье!

Сияют дни даже в ненастье,

Сердца кипят и греют кровь,

В семье всегда живет любовь.

Пусть Ваше славное семейство

Любовь хранит, и бьется сердце,

Пусть верность Вас ведет в пути,

Желаю крепкой Вам семьи!

С Днём семьи, любви и верности

Поздравляю от души!

Мира вам желаю, нежности,

Счастье пусть в ваш дом спешит,

Дом пусть будет словно чаша

Любовью, радостью полна,

Улыбайтесь вы почаще,

Пусть в душе цветёт весна!

***

С Днем семьи, любви и верности

Я спешу поздравить вас,

Пожелать тепла и нежности

В праздничный веселый час!

Пусть судьба вам улыбается,

Мир царит в семье, покой.

Пусть всё в жизни получается,

Счастье льется в дом рекой!

***

В семье пусть будет мир и лад,

Чтоб каждый был здоров, богат,

Чтоб счастье ложкою хлебал

И о других не забывал.

В любви и верности вам жить,

Сады сажать, детей растить,

О стариках не забывать

И свой очаг оберегать.

День семьи — лучший праздник!

От души поздравляю, сердечно.

Вам благ желаю самых разных,

Хранить очаг семейный вечно.

Любовь дарить друг другу смело,

Простить, поверить и понять.

Решать любое вместе дело

За всех родных горой стоять!

***

С Днем семьи, любви и верности,

Я спешу поздравить вас друзья,

Радости желаю вам и нежности,

Чтоб вы жили искренне любя!

Чтобы обходило вас ненастье,

Со всех ног бежало стороной,

Чтобы в доме поселилось счастье,

Чтоб текла удача к вам рекой!

***

Этот праздник очень древний,

Долго был у нас забыт.

В новом лишь тысячелетии

Он был заново открыт.

Дата эта отмечалась,

В честь Февронии и Петра.

Верность и любовь осталась

С этой парой навсегда.

А сегодня встретим мы —

Всероссийский день семьи!

Фото: открытые источники

Видео: Piter.tv