Вечеринка Comedy Club Санкт-Петербург

Всем любителям юмора посвящается: в воскресенье ресторан "Море" приглашается вас на невероятную вечеринку-закрытие сезона Comedy Club Санкт-Петербург.

Любимые резиденты Comedy Club Санкт-Петербург не дадут вам заскучать. Хэдлайнерами грандиозного праздника станут "Кукота&Чехов" и Женя Синяков. Кроме того, вам предстоит насладиться уморительными шутками Валентина Сидорова, дуэтов "На повороте" и "Соседи", а также других резидентов и участников шоу "Не спасть" и "Comedy Баттл на ТНТ".

Не упустите уникальную возможность провести воскресный вечер в компании юмористов.

Собор гостей начнется в 20:00 в ресторане "Море", который расположен на Петровской косе, 9. Шоу ожидается в 21:00.

Справки по телефону: 922-27-72