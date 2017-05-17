Хит-кино: Джерард Батлер, трио в перьях и Чужой

Вместе с теплом в Петербург пришли и самые горячие весенние киноновинки. На этой неделе в прокате: драма о нелегком выборе с Батлером в главной роли "Охотник с Уолл-стрит", комедийный мультфильм о желаниях и возможностях "Трио в перьях" и один из самых долгожданных ужастиков года "Чужой: Завет".

"Охотник с Уолл-стрит"

Вам знакома дилемма: мечта или семья? Если да, то вы понимаете, что выбор не всегда очевиден. А если нет, то вы, пожалуй, самые настоящие счастливчики, чего нельзя сказать о Дэйне из "Охотника с Уолл-стрит". Как не ошибиться и выпутаться из сложнейшей ситуации, узнаем в новой ленте.

Сюжет фильма повествует о бизнесмене Дэйне Дженсене. Он настоящий охотник за головами с Уолл-стрит, и уже достиг немалых высот. Однако нет предела совершенству.

Однажды начальник Дэйна объявляет о своем уходе из компании. И на своем месте он хотел бы видеть либо Дэйна, либо его коллегу Линн. Кажется, ковбоя ждет финальная схватка. Но вот незадача, мужчина настолько увлечен исполнением своей мечты, что совсем забыл о семье. Оказывается, что его 10-летний сын тяжело болен, и теперь каждая минута на счету. Сможет ли Дэйн отказаться от своих целей во имя любимых, или будет искать компромиссы, узнаем в кино с 18 мая.

А пока любопытный факт: на площадке "Охотника с Уолл-стрит" вновь столкнулись старые знакомые Альфред Молина и Уиллем Дефо, которые вместе снимались в фильме "Человек паук 2". Кстати, картина стала дебютной для режиссера "хедхантера" Марка Уильямса.

"Трио в перьях"

Естественно, тема успеха будет актуальна всегда, а запутанные сюжеты будут возникать не только на улочках Манхеттена. Для любителей посмеяться и задуматься о высоком в кино выходит мультфильм о смелых птицах "Трио в перьях". Даже если ты воробей, сова или попугай, это еще не значит, что тебе не подвластно небо над океаном.

Однажды яйцо воробья попало в гнездо больших аистов. Естественно, птицы воспитали подкидыша по имени Ричард, как собственного сына. Однако бывают в жизни такие обстоятельства, из-за которых приходится чем-то жертвовать. В нашем случае аисты собрались на юг. И они не могут взять с собой Ричарда, поскольку сомневаются, что тот осилит дорогу.

Но для воробья аисты стали семьей, и он готов на все, лишь бы воссоединиться с любимыми, а заодно доказать всем, что он тоже большая птица.

И вот малыш отправляется в опасное приключение. К счастью, на его голову сваливаются новые знакомые: мечтающий о славе попугай Кики странная сова Ольга. Теперь, втроем, они рискнуть пересечь моря и океаны в поисках семьи Ричарда. Правда, на юг они не полетят, а поедут. Чем закончится неожиданное путешествие, узнаем в кино с 18 мая.

Кстати, в русскоязычной версии Ричарда озвучивал Алексей Воробьев, попугая – Филипп Киркоров, а сову – Полина Гагарина.

"Чужой: Завет"

Вселенная и неизвестность всегда манили человечество. Сколько уже всего было сказано о внеземной жизни и о связанных с ней опасностях. Любопытство, порой, пересиливает здравый смысл. И человек вновь наступает на те же грабли. Чем закончится битва инопланетных созданий и людей, узнаем в новой ленте "Чужой: Завет".

Команда ученых летит на "Завете" осваивать неизвестную планету. Поначалу она кажется настоящим эдемом. Однако на самом деле за туманом и колосьями пшеницы затаилось нечто опасное и темное. Известно, что одним из обитателей планеты является Дэвид, единственный, кто остался в живых после миссии "Прометей". В итоге, пока ученые пытаются колонизировать новые территории, за ними начинается охота.

И лишь спустя некоторое время экипаж понимает, что мнимый рай оказался сущим адом. Выживут ли исследователи или падут от лап чужих, узнаем уже на этой неделе. В кино с 18 мая.

А пока любопытный факт: по замыслу создателя картины, "Чужой: Завет" – это достойный сиквел на замену фильму начала девяностых. Дело в том, что Ридли Скотт не оценил по достоинству ленту Дэвида Финчера. Также он отметил, что запланированы еще два фильма про "Чужих»". Что касается пейзажей, то любоваться ленте будем Новой Зеландией и Сиднеем.

Не жалейте часов на отличные фильмы и цените моменты! Увидимся в кино!

Анастасия Усцова, Дарья Молчанова

Видео: Piter.TV с использованием материалов с сайтов youtube и киноафиша.info