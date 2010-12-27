Гомеопатия - лженаука: что не понравилось ученым РАН 

Накануне комиссия Российской академии наук призвала Минздрав убрать из употребления в государственных учреждениях и ввести для них отдельную выкладку в аптеке. Так что же такое гомеопатия и как она действует (если действует).

Накануне ученые России объявили настоящую войну гомеопатии. Из-за новости о признании этого раздела исследований лженаукой в стране резко возрос интерес к этой теме. Выяснилось, что многие из людей даже не знают, по какому принципу гомеопаты собирались их лечить.

Что такое гомеопатия

Само слово "гомеопатия" появилось от слияния двух греческих слов "подобный" и "болезнь". Это вид альтернативной медицины, основанный на использовании сильно разведенных препаратов. Они должны вызывать у здоровых людей симптомы, подобные симптомам болезни пациента. Основная концепция этого способа – это лечение подобного подобным. Сторонники гомеопатии противопоставляют этот метод традиционным лечениям при помощи лекарств.

Основоположником гомеопатии стал немецкий врач Христиан Фридрих Самуэль Ганеман. Однако сторонники этого вида медицины уверены, что первым гомеопатом стал сам Гиппократ. Который в 400 году до нашей эры прописывал небольшие дозы корня мандрагоры от "мании". При этом считая, что в больших дозах она вызывает эту болезнь.

Как действует гомеопатия

Создание гомеопатического вещества начинается с разбавления исходного вещества. Которое также называют потенцированием. По мнению Ганемана, во время встряхивания и растирания активируется "виртуальная энергия" вещества. И это усиливает его целебные свойства.

Препарат гомеопаты разводят в десять (обозначается буквами Х или D) или в сто раз (обозначается С). После этого разведение повторяют многократно. На итоговом веществе указывают то, во сколько раз было разведено не исходное вещество, а его десятичный или сотенный раствор. Иногда эти показатели составляют 1:50000. Правда. По элементарным физическим законам природы, в таком растворе практически не остается исходного вещества. Например, шанс наткнуться на вещество в препарате с индексом 40С такой же, как найти нужную молекулу во Вселенной.

Гомеопаты, однако, верят в такое понятие как "память воды". Поэтому уверяют, что с большим разведением действие препарата только усиливается.

Проведенные испытания в больницах не показали различий между пациентами, которые принимали гомеопатические средства и плацебо.

Гомеопатия – лженаука

В понедельник, 6 февраля, на сайте Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме РАН появился меморандум «О лженаучности гомеопатии». По мнению ученых и сотрудников просветительского фонда "Эволюция" - лечение сверхмалыми дозами лекарственных средств не имеет научных обоснований.

В комиссии отметили, что свои выводы они сделали на основе изучений публикаций в научных изданиях и отчетов о клинических исследованиях. Принципы гомеопатии противоречат законам природы, а доказательства эффективности такого лечения отсутствуют.

При этом гомеопатия еще и опасна. Так как пациенты верят в ее действие и не проходят курсы лечения проверенными лекарствами традиционной медицины.

Исследованием вопроса гомеопатии занимались эксперты в области медицины, физики, биохимии, химии, молекулярной биологии, иммунологии, биотехнологий, биостатистики, фармакологии, фармации и психологии. Под заключением. На которое опирается комиссия стоят подписи более тридцати человек. Среди них доктора медицинских и химических наук, профессора и медики разных специализаций. Ознакомиться с текстом документа можно на сайте.