Что подарить на 8 марта девушке, маме, коллеге

До самого весеннего и женского праздника 8 марта осталось всего несколько днем. Пора задуматься, что подарить на Международный женский день девушке или жене, маме и коллегам.

Международный женский день уже через пять дней. Мужчины уже начинают паниковать и думать о том, что же подарить своим девушкам, мамам и коллегам. Выбор невероятно велик, от этого принять нужное решение становится еще труднее.

Когда дело доходит до выбора подарка девушкам и женщинам, мужчины обычно впадают в ступор. Считается, что прекрасный пол загадочный и угадать их желания невероятно трудно. Однако обычно девушки либо намекают на нужный подарок, либо с удовольствием расскажут о том, что они хотят получить. В первую очередь стоит радовать женщину нужным ей подарком.



Что подарить на 8 марта: цветы



8 марта традиционно связывают с букетами. Так зачем же отказываться от этих очевидных вещей? Если цветы предназначаются для мамы или любимой, то неплохо было бы знать об их любимых. Если вы до сих пор это не знаете, то можно пойти двумя путями. Во-первых, спросить. Самый простой и банальный способ что-то узнать. Во-вторых, проверить телефон, компьютер, сохраненные изображения в социальных сетях и другие места скопления картинок. Если женщине нравятся тюльпаны, то она скорее сохранит картинки с ними, чем с другими цветами.

Кому подойдет: девушке, маме, коллеге



Что подарить на 8 марта: сладости



Универсальный подарок для всех женщин. При выборе сластей стоит знать о возможных аллергиях и вкусовых предпочтениях девушки. Сейчас много кондитерских предлагает наборы пирожных с разными изображениями, которые порадуют женщину. Можно заказать именной торт или печенья. А также станут неплохим поводом выложить снимок в Instagram.

Кому подойдет: девушке, жене, маме, коллеге



Что подарить на 8 марта: украшения



Изящная подвеска, милый браслет или серьги порадуют даже тех, кто не часто носит украшения. Стоит подумать и не бездумно покупать первое попавшееся украшения. Представьте, что хорошо бы смотрелось на вашей женщине. Аккуратно стоит относиться к кольцам. Все-таки все чаще девушки воспринимают такой подарок как приложение к руке и сердцу. Но если вы готовы к такому шагу, то почему бы и нет?

Кому подойдет: девушке, жене, маме



Что подарить на 8 марта: сертификат

С развитием сетей магазинов дарить подарки стало совсем просто. Вы просто покупаете сертификат в каком-нибудь магазине. А что купить на эти средства решает уже получатель подарка. Стоит присмотреться к сертификатам в салонах красоты, магазинах косметики, чайных и кофейных лавках. Для девушки или жены можно приобрести сертификат в магазине нижнего белья.

Кому подойдет: девушке, жене, маме, коллеге



Что не стоит дарить на 8 марта



Есть несколько веще, которые всегда советуют дарить девушкам и женщинам. Однако не всегда им нужны. Цветочные магазины, например, убеждают мужчин, что женщины хотят гигантских медведей. Но если ваша возлюбленная или мама не коллекционирует медведей, такой подарок будет крайне странным.

Также стоит оставить для других дней лекарственные средства. Антицеллюлитные крема, витамины и добавки лучше покупать для себя. Получать такой подарок те только странно, но и опасно. Ведь в купленной другим человеком средстве может быть вещество, на которое у тебя аллергия.

Фото: открытие источники

Видео: Piter.tv