Чемпионат Европы по фигурному катанию 2017: Россия претендует на медали во всех зачетах

В чешской Остраве стартует Чемпионат Европы по фигурному катанию 2017. Свой чемпионский титул там будет защищать фигуристка Евгения Медведева.

В городе Остраве, Чехия начинается Чемпионат Европы по фигурному катанию 2017. С 25 по 29 января в европейском городе встретятся лучшие фигуристы континента. Фигуристы будут бороться во всех четырех видах программы. То есть на лед выйдут одиночники женщины и мужчины, а пары сразятся в танцах на льду и спортивном катании.

Все Россия с замиранием сердца будет следить за успехами 17-летней фигуристки Евгении Медведевой. В прошлом году юная спортсменка смогла завоевать титул сильнейшей фигуристки Европы. И в этом году ей предстоит его подтвердить. Кроме нее в одиночном женском катании на лед выйдут Мария Сотскова и Анна Погорилая. Среди мужчин будет трое россиян: Максим Ковтун, Михаил Коляда и Александр Самарин. Медали в парном катании будут завоевывать Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Федор Климов, а также Наталья Забияко и Александр Энберт. А на награды в танцах на льду претендуют Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.

Состав сборной России на Чемпионат Европы по фигурному катанию определяли на внутреннем соревновании. Площадкой для отбора стал Челябинск. Федерация фигурного катания максимально заполнила все квоты на участников в ЧЕ. В каждой дисциплине выступает по три представителя (или по шесть в парных). Две квоты отдали золотым и серебряным чемпионам, а третьих участников уже выбирал тренерский совет и исполком Федерации.

Всего на Чемпионате Европы по фигурному катанию 2017 разыграют четыре комплекта медалей в каждой из дисциплин.

Женское первенство на Чемпионате Европы по фигурному катанию 2017

В женской дисциплине Россия традиционно претендует на награды. Тем более, что среди участниц только лучшие. Отбор был настолько жестким, что без путевок на ЧЕ остались чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и победительница этапа Гран-при этого сезона Елена Радионова. Больше всего рассчитывать можно на Евгению Медведеву. Все фанаты надеются, что она получит золото. Однако, у нее есть достаточно сильная конкурентка. Итальянка Каролина Костнер вернулась к состязаниям после года отдыха и года отстранения из-за участия в допинговом скандале. Под руководством российского тренера Алексея Мишина девушка неплохо восстановилась и уверено обошла россиянок в Хорватии.

Мужское первенство на Чемпионате Европы по фигурному катанию 2017

Основная надежда для России в этой дисциплине – это Михаил Коляда. Также есть возможность высокой позиции у максима Ковтуна. Но золото чемпионата все эксперты заранее отдают Хавьеру Фернандесу. Испанец уже четыре года держится в лидерах европейских соревнований, а на мировом уровне уступил только японцу Юдзуру Ханю.

Танцы на льду на Чемпионате Европы по фигурному катанию 2017

Первенство в танцах на льду уже несколько лет традиционно держат французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Но на серебро и бронзу могут рассчитывать Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. У них неплохие результаты в этом сезоне.

Спортивные пары на Чемпионате Европы по фигурному катанию 2017

Этот вид также всегда относят к сильному для России. Он всегда приносит ощутимый медальный результат. Большие возможности на пьедестал у Ксении Столбовой и Федора Климова, а также Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Скорее всего, конкуренцию им составит немецкая пара Алена Савченко и Бруно Массо. Но в прошлом году атлет получил травму, так что их результаты зависят от восстановления партнера.

Расписание Чемпионата Европы

На 25 января назначена женская короткая программа в 13.00 и парная короткая программа в 20.45. На следующий день короткую программу откатают танцевальные пары в 14.00, в спортивные уже разыграют первый комплект медалей в 21.00.

27 января начнется с мужской короткой программы в 13.15. А в 20.00 женщины откатают произвольную программу и разыграют медали. 28 января поделят два последний комплекта наград. С произвольными программами выступят танцевальные пары в 15.30 и мужчины в 19.50.

Фото: Instagram / annelinegjersem, emmippeltonen, bopoda, morgan2477

Видео: Instagram / jmedvedevaj