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Чемпионат Европы по фигурному катанию 2017: Россия претендует на медали во всех зачетах

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В чешской Остраве стартует Чемпионат Европы по фигурному катанию 2017. Свой чемпионский титул там будет защищать фигуристка Евгения Медведева.

В городе Остраве, Чехия начинается Чемпионат Европы по фигурному катанию 2017. С 25 по 29 января в европейском городе встретятся лучшие фигуристы континента. Фигуристы будут бороться во всех четырех видах программы. То есть на лед выйдут одиночники женщины и мужчины, а пары сразятся в танцах на льду и спортивном катании.

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2017: Россия претендует на медали во всех зачетах

Все Россия с замиранием сердца будет следить за успехами 17-летней фигуристки Евгении Медведевой. В прошлом году юная спортсменка смогла завоевать титул сильнейшей фигуристки Европы. И в этом году ей предстоит его подтвердить. Кроме нее в одиночном женском катании на лед выйдут Мария Сотскова и Анна Погорилая. Среди мужчин будет трое россиян: Максим Ковтун, Михаил Коляда и Александр Самарин. Медали в парном катании будут завоевывать Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Ксения Столбова и Федор Климов, а также Наталья Забияко и Александр Энберт. А на награды в танцах на льду претендуют Александра Степанова и Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2017: Россия претендует на медали во всех зачетах

Состав сборной России на Чемпионат Европы по фигурному катанию определяли на внутреннем соревновании. Площадкой для отбора стал Челябинск. Федерация фигурного катания максимально заполнила все квоты на участников в ЧЕ. В каждой дисциплине выступает по три представителя (или по шесть в парных). Две квоты отдали золотым и серебряным чемпионам, а третьих участников уже выбирал тренерский совет и исполком Федерации.

Всего на Чемпионате Европы по фигурному катанию 2017 разыграют четыре комплекта медалей в каждой из дисциплин.

Женское первенство на Чемпионате Европы по фигурному катанию 2017

В женской дисциплине Россия традиционно претендует на награды. Тем более, что среди участниц только лучшие. Отбор был настолько жестким, что без путевок на ЧЕ остались чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева и победительница этапа Гран-при этого сезона Елена Радионова. Больше всего рассчитывать можно на Евгению Медведеву. Все фанаты надеются, что она получит золото. Однако, у нее есть достаточно сильная конкурентка. Итальянка Каролина Костнер вернулась к состязаниям после года отдыха и года отстранения из-за участия в допинговом скандале. Под руководством российского тренера Алексея Мишина девушка неплохо восстановилась и уверено обошла россиянок в Хорватии.

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2017: Россия претендует на медали во всех зачетах

Мужское первенство на Чемпионате Европы по фигурному катанию 2017

Основная надежда для России в этой дисциплине – это Михаил Коляда. Также есть возможность высокой позиции у максима Ковтуна. Но золото чемпионата все эксперты заранее отдают Хавьеру Фернандесу. Испанец уже четыре года держится в лидерах европейских соревнований, а на мировом уровне уступил только японцу Юдзуру Ханю.

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2017: Россия претендует на медали во всех зачетах

Танцы на льду на Чемпионате Европы по фигурному катанию 2017

Первенство в танцах на льду уже несколько лет традиционно держат французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. Но на серебро и бронзу могут рассчитывать Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. У них неплохие результаты в этом сезоне.

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2017: Россия претендует на медали во всех зачетах

Спортивные пары на Чемпионате Европы по фигурному катанию 2017

Этот вид также всегда относят к сильному для России. Он всегда приносит ощутимый медальный результат. Большие возможности на пьедестал у Ксении Столбовой и Федора Климова, а также Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Скорее всего, конкуренцию им составит немецкая пара Алена Савченко и Бруно Массо. Но в прошлом году атлет получил травму, так что их результаты зависят от восстановления партнера.

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2017: Россия претендует на медали во всех зачетах

Расписание Чемпионата Европы

На 25 января назначена женская короткая программа в 13.00 и парная короткая программа в 20.45. На следующий день короткую программу откатают танцевальные пары в 14.00, в спортивные уже разыграют первый комплект медалей в 21.00.

27 января начнется с мужской короткой программы в 13.15. А в 20.00 женщины откатают произвольную программу и разыграют медали. 28 января поделят два последний комплекта наград. С произвольными программами выступят танцевальные пары в 15.30 и мужчины в 19.50.

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2017: Россия претендует на медали во всех зачетах

Фото: Instagram / annelinegjersem, emmippeltonen, bopoda, morgan2477

Видео: Instagram / jmedvedevaj

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Категории: Спорт

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