Чемпионат Европы по биатлону 2017: Россия успешно начала свое выступление

Чемпионат Европы по биатлону 2017 вовсю идет в польском городе Душники-Здруй. В расписании осталось еще много интересных состязаний, трансляции которых интересно смотреть. Российская сборная успешно выступает на ЧЕ.

В польском городе Дужники Здрой три дня назад стартовали соревнования по биатлону. На Чемпионат Европы по биатлону 2017 собрались представители всех стран. Состязания проводит Международный союз биатлонистов. Каждый раз для состязания выбирают разные страны.

Биатлонисты ездят в Орлицкий горах. Самая высокая точка местности – 850 метров. Это территория считается низкогорьем.

У этого чемпионата есть одна особенность. Обычно, его проводят за одну или две недели до начала стартов чемпионата мира. Поэтому топовые атлеты сборных обычно пропускают ЧЕ. Состязание накануне ЧМ может сбить тренировки к важному состязанию. Поэтому маститые биатлонисты уступают лыжню второму составу. Также Чемпионат Европы неплохая площадка для новичков сборной. Тут они могут обкататься, доказать свое мастерство и заработать вес. На основе результатов ЧЕ, новобранцы могут пробить себе место в мировые состязания.



Сборная России на Чемпионате Европы по биатлону 2017



Россияне пока хорошо выступают на состязаниях в Польше. Накануне прошла мужская индивидуальная гонка. Пятеро россиян вошли в первую шестерку, пропустив в свои ряды только одного атлета из Болгарии. Первым к финишу пришел Александр Логинов. Он преодолел дистанцию за 49:54.3 минуты с одним промахом. Болгарин Красимир Анев уступил ему 0:11.4 секунды. За третье место боролись сразу два россиянина, но в итоге победил Алексей Слепов с результатом + 0:53.6. Юрий Шовин оказался на четвертом месте, Алексей Волков – на пятом, а Дмитрий Малышко – на шестом. Самый низкий результат показал Петр Пашенко, показавший 30 результат.

Позже на старт вышли женщины. Прошли индивидуальная гонка на 15 километров. И тут болельщикам РФ было чем гордиться. Ирина Старых прошла дистанцию за 44:24.7 минут. Все огневые рубежи они прошла без единого промаха. Все в купе это принесло ей золотую медаль. Светлана Слепцова заняла второе место с результатом +1:03.8. А на третьем месте оказалась украинская спортсменка Анастасия Меркушина. Пятой финишировала Светлана Миронова, восьмой – Ольга Якушева, девятой – Дарья Виролайнен. А Анна Никулина приехала 19-ой.

Расписание гонок Чемпионата Европы по биатлону 2017

27 января состязания начнутся в 12.00 с мужского спринта на 10 километров. В 15.30 начнется спринт на 7,5 километров среди женщин.

В субботу, 28 января, пройдут две гонки преследования. В 12.00 начнутся заезды у мужчин. Им предстоит пройти дистанцию в 12,5 километров. А в 15.00 начнут женщины, которые поедут на 10 километров.

А на воскресенье, 29 января, запланировано две массовые гонки. В 12.00 пройдет Супермикст или массовая эстафета. В 15.00 начнется смешанная эстафета.

Фото: Instagram / bettanhogberg, antoguigo, thesurrealisticme, skiorun, ingelaandersson, duszniki_zdroj

Видео: Instagram / topolss27, biff_93