Андрей Яблонских: НДС поможет сравнять цены в иностранных и российских интернет-магазинах

По мнению топ-эксперта Института развития Интернета Андрея Яблонских, НДС для российских покупок в иностранных онлайн-магазинах поможет отечественным интернет-площадкам конкурировать с западом в равных условиях.

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", Федеральная антимонопольная служба предложила заменить таможенные пошлины на покупки, которые производят россияне в зарубежных интернет-магазинах, на НДС. В этом случае товары подорожают на 18%.



Идея была позаимствована у Евросоюза, там этот порядок будет введен с 2020 года. Нововведение даст бюджету России до 100 млрд ежегодно.



По словам Андрея Яблонских, подобная схема станет минусом для потребителя, но поднимет конкурентоспособность российских интернет-магазинов.



В документе ФАС говорится, что зарубежным компаниям будет предложено зарегистрироваться в Налоговой и переводить 18% от платежа каждого российского покупателя.



Эксперт отмечает, что схема вызывает много вопросов по технической реализации, кроме того, не удастся заставить регистрироваться всех, однако инициатива бесспорно верная.



Также специалист поделился своим мнением по поводу последствий этой инициативы.



По его словам, посредством схемы товары в российских и иностранных интернет-магазинах сравняются по стоимости.