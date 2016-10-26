"Царство" 4 сезон: 1 серия выходит в переводе, Елизавета строит планы против Марии

Вышла новая серия сериала "Царство" 4 сезон. 1 серию можно посмотреть в русском переводе уже сегодня вечером или завтра утром.

С пятницы, 10 февраля, начинает выходить сериал "Царство" 4 сезон. 1 серия уже вышла на английском языке на канале The CW. Хотя изначально выход первых серий планировалось на январь 2017, но все же премьеру перенесли на февраль.

В новом сезоне мы узнаем о жизни королевы Шотландии Марии Стюард в период ее второго и третьего замужества. На этот раз властительница раскроется в своих отношениях с супругами. В частности история захватит ее любовь со вторым мужем лорда Дарнли. Его в сериале сыграл Уилл Кемп. Однако их история оборвется внезапно. Трагическая смерть второго мужа сделает Марию дважды вдовой.

Ее третий супруг был самым неоднозначным и таинственным. Джеймс Ботвелл был беззаветно влюблен в свою королеву. После смерти ее второго супруга он начинает общаться с ней больше и в конце влюбляет в себя. Однако о нем ходят недобрые слухи среди высшего общества. Некоторые люди считают, что Ботвелл принимал участие в убийстве одного из приближенных королевы. Роль третьего мужа королевы Шотландии досталась Адаму Кроусделлу.

Также в новом сезоне Марии предстоит и другое противостояние. Королева Шотландии будет отстаивать свою власть у королевы Англии Елизаветы. Ее роль сыграла Рэйчел Скарстен. Две женщины сойдутся в интригах и противостоянии за престол. Елизавета не хочет иметь такую явную претендентку на ее место.

В прошлом сезоне королевы уже сходились в противостоянии. В результате Мария лишилась практически всего, что имела. Многие из друзей погибли или просто бежали подальше от Британских островов. Однако королева узнала, что один из ее придворных является предателем. И теперь королева занимается вычислением человека, передающего ее планы. Кроме Елизаветы убрать с политической арены Марию хотят и силы внутри страны. Враги уже строят хитрый план, чтобы свергнуть правительницу с законного престола. Но Мария Стюарт не спешит покидать трон и готова сражаться.

Сериал "Царство" о жизни XVI века выходит на экраны с 2013 года. В основе сюжета – царствование королевы Шотландии Марии Стюард. С самого детства Марию воспитывают в монастыре, подальше от глаз недоброжелателей. Многие охотились на юную принцессу. Повзрослевшая Мария возвращается на престол и становится женой принца Франциска. Тогда на короткий срок она становится королевой Франции. Однако муж умирает от тяжелой болезни, и королева возвращается в Шотландию. Интересно, что создают телеисторию американские специалисты. Над сценарием работают Лори МакКарти и Стефани Сенгупта. Все съемки проходят в Европе.

Создатели объявили, что этот сезон станет последним. Завершится ли эта история также трагично, как жизнь реальной Марии Стюарт – остается загадкой. Или же сценаристы сериала поберегут зрителей, полюбивших героиню, и не станут показывать ее полный провал и казнь.

Фото: кадры из сериала

Видео: промо 4 сезона