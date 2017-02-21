Эксперт: школьникам необходимы уроки полового воспитания

Вопрос полового воспитания школьников всегда был и остается открытым для обсуждения. Одни специалисты выступают за такое нововведение, другие утверждают, что подобные уроки приведут к беспорядочным половым контактам среди подростков. В студии Piter.TV мы пообщались со специалистом цента по борьбе со СПИД Татьяной Виноградовой. Оказалось, что, по мнению эксперта, уроки полового воспитания скажутся положительно на школьниках. И это абсолютно нормальный процесс.

Впервые о возможности введения уроков полового воспитания в школах заговорили в Швеции в 1955 году. На сегодняшний день, во многих странах Европы подобные уроки существуют: где-то по выбору школьников и родителей, например в Англии, а где-то уроки полового воспитания – это обязательный школьный предмет, например в Германии и Франции. А в некоторых странах, например в Африке, уроки половой жизни для подростков являются целью искоренения растущей эпидемии СПИДа. Что касается России, то в наших школах подобные предметы не предусмотрены. Ни в частном, ни в обязательном порядке.

"У меня у самой дети учатся в школе, и я не могу сказать, что там проходят уроки по половому воспитанию. По крайней мере, в той школе, в которой учатся мои дети. Но я считаю, что с детства мы должны детям прививать определенные вещи, которые сохранят им здоровье в будущем. Понятное дело, что у детей разный возраст и информация должна поступать им порционно, в зависимости от их взросления. Начнем с того, что маленькие дети вырастают. Они учатся сами ходить, переходить дорогу. Мы же объясняем им, как безопасно переходить дорогу. Когда они встают натр ролики, коньки, скейтборды и так далее, мы же объясняем, что нужно пользоваться определенными видами защиты: надеть наколенники, налокотники, шлем и объясняем зачем. На их уровне, в зависимости от их возраста. И мне кажется, что когда ребенок вступает уже в половозрелый возраст, то он все равно начнет жить половой жизнью на каком-то этапе. И мне кажется, что детям, подросткам нужно именно на этом этапе грамотно все объяснять", - пояснила Татьяна Виноградова.

Но нужно отметить, что всего 3 года назад, государственная дума РФ рассматривала введение документа о половом просвещении в школах. Однако дальше обсуждений дело не пошло. Принципиальным противником подобных уроков является Павел Астахов. По словам бывшего Уполномоченного при президенте России по правам ребенка, уроки полового воспитания " могут противоречить нормам морали и нравственности, а также традициям России". Однако Татьяна Виноградова уверена, что данный вопрос могут рассматривать только педагоги и люди квалифицированные в вопросах обучения.

"Я не педагог. Я не знаю, как правильно это делать, но у нас есть целое Министерство образования, которое должно быть в состоянии разработать определенные программы. Зачем? Затем, чтобы дети знали, как обезопасить свое здоровье, в том числе в плане ВИЧ-инфицирования: как использовать презерватив, зачем его использовать, как правильно его использовать. Мне кажется, что ничего криминального в этом нет. Многие говорят, что это увеличит количество сексуальных контактов и это будет половая распущенность, но я так не думаю. Мне кажется, что будет даже наоборот. Когда человек будет прекрасно понимать, чем он рискует и как себя обезопасить, то его поведение будет более осознанным", - рассказала Piter . TV специалист центра по борьбе со СПИД и ВИЧ Татьяна Виноградова.



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Татьяна Кручинина, Софья Третьякова

Видео: канал Piter.TV