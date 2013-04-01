"Битва экстрасенсов" 18 сезон: когда выходит 1 серия

Шоу "Битва экстрасенсов" 17 сезон закончилось победой мистика Свами Даши. В 2017 году на экраны выходит 18 сезон мистического шоу. Точная дата премьеры пока не известна.

В минувшие выходные на телеканале ТНТ завершился 17 сезон шоу "Битва экстрасенсов". По итогам зрительского голосования, уверенную победу одержал мистик Свами Даши. Он набрал более 720 тысяч голосов или 53,5%. На втором месте снова оказалась Мэрилин Керро. Эстонская ведьма набрала 488,5 тысяч голосов или 36,3%. Два других финалиста набрали уже не такое впечатляющее количество голосов, по сравнению с конкурентами. У Надежды Шевченко третье место. Многоликую ведьму поддержали более 76 тысяч человек или 5,7%. А боевая ведьма Дария Воскобоева собрала 61 тысячу голосов или 4,5%. Всего в голосовании за лучшего экстрасенса 17 сезона приняло участие более 1,3 миллиона человек.

"Битва экстрасенсов" закончилась, да здравствует новая "Битва". Поклонники самого мистического и загадочного шоу уже ищут информацию о возможном 18 сезоне "Битвы экстрасенсов". Точной информации о нем пока нет. Называется только год выхода – 2017. Скорее всего, кастинг пройдет весной-летом. А новые серии появится с началом осеннего сезона.

Между тем уже есть некоторые слухи насчет нового сезона. Родной брат победителя 14 сезона Александра Шепса собирается попробовать свои сила. Олег Шепс, как и его старший брат, родился в Самаре. Позже он перебрался в Москву. Скорее всего, вслед за братом. Журнал "СтарХит" сообщает, что юноша получил дар предвидеть от своей мамы. Родительница Шепсов были ясновидящей и целительницей. Сейчас Олег учится в МГИМО и помогает брату с его бизнесом – магазином "Мастерская магии" в Самаре. Правда сейчас Шепс-младший больше времени уделяет музыке, а не экстрасенсорике.

А вот старший Шепс недавно ярко напомнил о себе. Маг пришел на финальную съемку 17 сезона "Битвы экстрасенсов". И пришел он туда не просто так, а чтобы растопить сердце Мэри. В начале сезона эстонская ведьма заявила, огорчив своих поклонников, что они с Александром разъехались и не общаются. При этом Керро попросила не связывать ее с победителем 14-го сезона и подчеркнула, что они разные люди. Но на финальной записи эстонка, кажется, смягчилась. Александр не отходил от нее и был предельно мил. Когда пара вдвоем вышла к поклонникам, те взорвались неистовыми криками. Шепс попросил всех кричать, чтобы Мэри согласилась его поцеловать. При этом все кричали традиционный для свадьбы слова. Это заставило фанатов пары надеяться. Что они не только сойдутся вместе, но и наметят свадьбу.

"Битва экстрасенсов" уникальный проект на телевидении. Группа экстрасенсов еженедельно проходят испытания, победит в которых им помогают их сверхспособности. Участники угадывают людей за ширмой, ищут их в зданиях, помогают разобраться с призраками или просто вычисляют необычного человека из ряда других. За 17 сезонов через шоу прошло много сильных магов и ведьм. Главным призом в "Битве" является стеклянная статуэтка руки и, конечно же, любовь большого числа поклонников.

Фото: Instagram / Битва Экстрасенсов

Видео: Instagram / daria_vedma