"Битва экстрасенсов" 17 сезон: невероятный финал, в котором победит Свами Даши

"Битва экстрасенсов" 17 сезон на телеканале ТНТ уже почти завершилась. Смотреть онлайн финал 17 серию можно на сайте телеканала. В состязании людей со свехспособностями победил Свами Даши.

В субботу, 24 декабря. В эфир выходит волнительная и долгожданная 17 серия 17 сезона "Битвы экстрасенсов". На этот раз в самом мистическом и невероятном шоу российского телевидения не будет каверзных заданий и испытаний. Все экстрасенсы придут в готический особняк на Новой Басманной улице, чтобы узнать главную интригу сезона – кто же победил.

Этот сезон с самого начала анонсировали как один из самых сильных. В составе участников было много сильных и могущественных экстрасенсов. Не даром для финала сделали исключение. В последние состязания прошли не три участника, как обычно, а четыре. В последней четверка оказались мистик Свами Даши, многоликая ведьма Надежда Шевченко, боевая ведьма Дария Воскобоева и известная всем эстонская ведьма Мэрилин Керро. В предфинальном состязании жюри не смогло выбрать того, кто должен покинуть "Битву экстрасенсов".

Но победитель в шоу все-таки будет один. И для большинства людей, которые ходили на запись финала, это уже давно не секрет. Стеклянную руку забрал загадочный Свами Даши. Об этом написали поклонники в социальных сетях. Подтвердил победу Даши и эзотерик Антон Мамон, участвовавший в 17 сезоне "Битвы экстрасенсов". Он в своем аккаунте в Instagram поздравил соперника с победой.

Эстонская красавица Мэрилин Керро снова не добралась до главного приза. Зато по всему интернету прошлась чудесная новость о ее личной жизни. В начаше 17 сезона Мэри заявила, что они с Александром Шепсом больше не вместе и живут в разных местах. Однако тот пришел на объявление победителя "Битвы экстрасенсов". Пара вышла к поклонникам, которые скандировали имя ведьмы. Тогда Шепс попросил их кричать так, чтобы им было "горько". Под крики толпы смущенная Керро поцеловалась с Шепсом. После таких заявлений от мага и ведьмы все ждут, что скоро они сыграют свадьбу. Даже сама Мэри в своем Instagram написала, что теплая рука любящего человека гораздо важнее стеклянной руки (приза шоу).

Пришли поклонники поддержать и Надежду Шевченко, и Дарию Воскобоеву. Несмотря на то, что они не победили, обе ведьмы завоевали себе большую толпу поклонников. Так что теперь их имена известны многим жителям России. Кстати, все финалисты пришли на последнюю встречу в очень шикарных нарядах. Боевая ведьма выбрала черное платье с эффектной верхней частью. Надежда решила надеть яркое синее платье из блестящей ткани. А Мэри была расшитом кремовом платье в пол. Даши не стан наряжаться, как его соперницы-девушки. Победитель шоу был в рубашке и джинсах.

Интересно, предвидела ли Надежда Шевченко победу Даши. Ведь до этого она на каждом судействе без ошибочно угадывала людей в конвертах.

Фото: Instagram / Битва экстрасенсов

Видео: Instagram / therealmarilynkerro, daria_vedma