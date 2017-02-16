Чемпионат мира по биатлону 2017, индивидуальная гонка: У Антона Шипулина высокие шансы на победу

Сегодня в Австрии на Чемпионате мира по биатлону 2017. На старт выйдут мужчины в индивидуальной гонке. Стало известно, кто выйдет на старт от России.

Этап Чемпионата мира по биатлону походит в австрийском Хохфильцене. Заезды идут тут с 8 по 19 февраля. Сегодня пройдет одна из знаковых и интересных гонок: мужская индивидуальная гонка на 20 километров. На гонку заявились 102 участника.



Состав российской сборной на индивидуальную гонку ЧМ по биатлону 2017



Тренерский состав определил состав сборной России на индивидуальную гонку. Как сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России, честь страны выйдут защищать Евгений Гараничев, Антон Шипулин, Алексей Волков и Александр Логинов.

Не так давно Логинов смог отличиться на Чемпионате Европы в Польше. В индивидуальной гонке он смог завоевать золотую медаль. Но уровень соперников на европейском уровне и мировом, конечно, разный.

Первый стартовый номер достался Антону Шипулину. Александру Логинову выпал 31-ый номер, Евгению Гараничеву -73-ий. Алексей Волков стартует одним из последних - 99-ым. Непобедимый Мартен Фуркад стартует четвертым. Лидер немцев Зимон Шемп получил 46-ой стартовый номер. Норвежцы выйдут в последней группе. Уле-Эйнар Бьорндален стартует 95-м, а за ним Йоханнес Бе. Эмиль Хегле Свендсен уйдет 81-м.



Медальный зачет ЧМ по биатлону 2017



В медальном зачете чемпионата мира лидирует Германия. У нее в копилке три золотых и одна серебряная медаль. У России сейчас только шестое место. В копилке сборной одна бронзовая медаль за смешанную эстафету.

В личном зачете безусловным лидером является француз Мартен Фуркад. Сейчас в его активе 932 очка. На втором месте расположился россиянин Антон Шипулин. Он смог заработать 611 очков. Замыкает тройку лидеров немец Зимон Шемп. Он настрелял на 585 очков.

Больше всего из сборной Норвегии очков у Йоханнеса Бе. Спортсмен получил 533 очка и оказался на четвертом месте общего зачета. Уле-Эйнар Бьорндален на шестом месте с 503 очками. Эмиль Хегле Свендсен пропустил пасьют из-за проблем со здоровьем. Сейчас он на восьмом месте с 462 очками.



Лидеры индивидуальной гонки на ЧМ по биатлону 2017



Ожидаемо, большинство спортивных экспертов считают, что лидером гонки будет француз Мартен Фуркад. У атлета за плечами множество побед, и он возглавляет турнирную таблицу. По мнению специалистов большой шанс на успех есть также и у Йоханнеса Бе. Норвежец регулярно показывает отличные результаты. Хотя сейчас он и на четвертом месте зачета. Высокие шансы на победу и у россиянина Антона Шипулина. Его шансы на медали достаточно высоки.

Трансляция начнется в четверг, 16 февраля. В 16.30 по московскому времени. Смотреть онлайн гонку можно на сайте телеканала Матч ТВ (трансляция по ссылке). Тестовую трансляцию можно почитать на сайте "Чемпионат" (по ссылке).

Фото: Instagram / mathiaseriksson1981, liiinchenb, i_anatolich, himmelsblick.fotografie, stephanierichard.no, st.loh

Видео: Instagram / koenigohnei