Гамбург в огне: столкновение протестующих с полицией на фото и видео

Второй день подряд в немецком Гамбурге проходят протесты из-за проходящего в городе саммиты Большой двадцатки. Демонстрации переросли в столкновения с полицией и погромы.

В пятницу, 7 июля, в немецком городе Гамбург начался саммит Большой двадцатки. Еще накануне в городе начались протестные акции. Многие из них прошли мирно. Однако на некоторых оказались представители радикального "Черного блока". Люди в темной одежде начали забрасывать полицию бутылками и дымовыми шашками. В ответ полиция применила водометы и газ.

Беспорядки распространились по всему городу. Представители левых движений поджигали автомобили. Протесты продолжаются до сих пор. Правоохранительные органы грубо разгоняют как мирные акции, так и толпы, готовые кинуться на них.

Жители города и приехавшие на G20 посетители выкладывают в социальных сетях фото и видео беспорядков, столкновений с полицией. Одними из самых ярких видео, после стычек с правоохранителями, стали записи многочисленных горящих машин. Пользователь Stefan S написал, что в Гамбурге он видел многое. В своем Twitter он выложил запись, сделанную из салона машины. Улицы Гамбурга, по которым он едет, заполнены дымом. Местами горят машины и мусорные баки.

Фото: Instagram / er_can88, anni_kllmy, holymolyhamburg

Видео: Twitter / Stefan S., Denis Bolotsky‏