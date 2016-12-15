Спортсмены поделились фотографиями с петербургского марафона "Белые ночи"

В Петербурге прошел XXVIII Международный легкоатлетический марафон "Белые ночи". В масштабном спортивном событии поучаствовало более 10 тыс. человек из 66 стран и 547 городов России.
Победителем марафона второй год подряд стал житель Тольятти Юрий Чечун. В этот раз он преодолел дистанцию в 42 км 195 м за 2 часа 19 минут 45 секунд. Вторым оказался Сергей Зырянов из Москвы, а третьим — Олег Григорьев из Саратова.
Среди женщин первое место заняла Надежда Лещинская из Тольятти. Ей на завершение марафона потребовалось 2 часа 36 минут. Второй стала еще одна представительница Тольятти — Любовь Добровольская, а на третьем месте оказалась Евдокия Букина из Челябинска.
Участники и зрители "Белых ночей" делились своими фотографиями и красивыми моментами марафона в Instagram.
Фото: instagram.com/vasya_avtoritetoff
Фото: instagram.com/alesyalisichka
Фото: instagram.com/jurijschneider
Фото: instagram.com/rozhnevaalex
Фото: instagram.com/runtlt
Фото: instagram.com/kolotejasv
Фото: instagram.com/juliaoomyphoto
Фото: instagram.com/kovalenkooa
Фото: instagram.com/pimenov.roman
Фото: instagram.com/xenia_suloeva
Фото: instagram.com/danny_cycle