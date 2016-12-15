Спортсмены поделились фотографиями с петербургского марафона "Белые ночи"

В Петербурге состоялся международный марафон, в котором приняли участие более 10 тыс. человек.

В Петербурге прошел XXVIII Международный легкоатлетический марафон "Белые ночи". В масштабном спортивном событии поучаствовало более 10 тыс. человек из 66 стран и 547 городов России.

Победителем марафона второй год подряд стал житель Тольятти Юрий Чечун. В этот раз он преодолел дистанцию в 42 км 195 м за 2 часа 19 минут 45 секунд. Вторым оказался Сергей Зырянов из Москвы, а третьим — Олег Григорьев из Саратова.

Среди женщин первое место заняла Надежда Лещинская из Тольятти. Ей на завершение марафона потребовалось 2 часа 36 минут. Второй стала еще одна представительница Тольятти — Любовь Добровольская, а на третьем месте оказалась Евдокия Букина из Челябинска.

Участники и зрители "Белых ночей" делились своими фотографиями и красивыми моментами марафона в Instagram.

Фото: instagram.com/vasya_avtoritetoff

Фото: instagram.com/alesyalisichka

Фото: instagram.com/jurijschneider

Фото: instagram.com/rozhnevaalex

Фото: instagram.com/runtlt

Фото: instagram.com/kolotejasv

Фото: instagram.com/juliaoomyphoto

Фото: instagram.com/kovalenkooa

Фото: instagram.com/pimenov.roman

Фото: instagram.com/xenia_suloeva

Фото: instagram.com/danny_cycle