Beauty_news: радужные прически

Всем привет-привет. С вами Стася Арт. Как Вы думаете, пойдет ли мне розовый цвет волос? А голубой? А зеленый? Я даже представить не могу себя с ярким цветом на голове. Хотя я бы попробовала добавить экшена в свой образ. А ведь есть девчонки, которые каждый раз красят волосы в разные цвета радуги, тем самым меняя внешность. Мне всегда было интересно, что ими движет? Наверное, просто в сером Петербурге не хватает солнца и ярких красок. Вот девчонки и стараются исправить ситуацию, добавив сочности.

Первая девушка с яркой головой – Юника Хотс. Уже 3 года, как она меняет цвет волос и не собирается останавливаться.Причина изменить цвет волос проста – не нравился свой естественный. Попробовав один раз яркий, уже не смогла остановится.





Сейчас у девушки фиолетовые волосы. Также были голубые и ярко розовые. Как говорит сама Юника: "Даже в дождь-ветер-снег, яркое пятно под боком повышает настроение". Ей нравятся яркие акценты во внешности. Она безумно любит рыжих, но сама ещё не становилась обладательницей этого цвета.

Хм..а как же мне охарактеризовать цвет волос нашей следующей героини? В этом случае только показать. Лиза Чайковская – обладательница безумно ярких волос. Девушка красит волосы с 13 лет. Ей с детства нравилось всё яркое. Родители разрешили покрасить волосы, если девочка окончит полугодие без троек.

Ради мечты пришлось постараться – и вуаля, цвет волос был кардинально изменен. Сейчас у Лизы розовый плавно перетекающий в синий. Также на голове присутствовали цвета зеленый, голубой, синий, розовый, красный, фиолетовый.. Какое-о время краски соединялись. На одной фотографии я насчитала 4 цвета одновременно.

Девушка говорит, что со сменой цвета меняется и настроение. Может мне тоже яркости добавить, чтоб не замечать серость города? Ох, как я люблю сочетание цветов розового и серого. Но для меня было неожиданно встретить такое сочетание на голове нашей следующей героини.

По страничке инстаграмм можно понять, что любимый цвет девушки – розовый. Вот и волосы чаще всего розовые, иногда сочетаются с другими цветами. Так же у девушки на затылочной части под волосами краской нарисованы лапка животного или мордочка сонного котика на разноцветном фоне. Кстати, котик, нарисованный на голове девушки – это её домашнее животное – лысая кошка сфинкс.

У всех разные причуды внешности. Кто-то домашних животных рисует на затылке, а кто-то каждый раз ищет себя в новом персонаже. Наша следующая героиня – Наталья Солнцева.

Сейчас у девушки серые волосы и розовая челка. Не знаю уж какой образ она примиряет в этот раз, но смотрится это эффектно. До эффекта седых волос, присутствовали цвета космический, стандартный розовый, голубой, как у Мальвины, бирюзовый, фиолетовый, желтый с зеленый. По-моему, все цвета радуги. Девушка участвует в фотосессиях и тематических мероприятиях, её можно увидеть в различных костюмах с гримом на лице.

Ох, а теперь поговорим о необычной девушке. Она выглядит ярко и специфично. Встретив девушку в метро или на улице, вы точно запомните её на всю жизнь. Она ещё и стилист тех девчонок, о которых говорилось ранее. Воплотит в жизнь любой задуманный в вашей голове цвет. Алия Аскарова.

Девушка прежде чем наводить красоту другим, все краски и материалы испробовала на себе. Цвет её волос менялся… ой даже не сосчитать какое количество раз. Она была персиковой, бордовой, голубой с цветными прядями, желтой. Да что я вам перечисляю, вы же уже видели цветовую гамму наших героинь. Алия творческая личность, поэтому и к работе подходит креативно и творчески. Красота, созданная её руками, и правда затмевает всю серость Петербурга, все дожди и снега. Девушка так же рисует на голове рисунки по выбору клиента.

На этом всё. Я желаю вам не бояться, добавлять в свою жизнь больше ярких красок. А вот что это будет: волосы или просто новая вещь, это уже решать вам. Я вот сейчас пойду, прикуплю себе настроение. С вами была Стася Арт. До встречи.

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