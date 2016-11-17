Beauty_news: лапакюр, стразы и тату для питомцев

Всем привет-привет. С вами Стася Арт. Большинство девушек, да и парней любят посетить салоны красоты, изменить прическу, сделать маникюр, кайфануть во время SPA-процедур. Не только люди нуждаются в помощи профессионалов, но и животные. Владельцы, доказывая свою любовь, отводят питомцев в зоосалон, платят деньги, чтобы грумеры поколдовали и навели красоту.

Но помимо стандартных услуг, как стрижка, подрезание когтей и чистка ушей, есть и креативные. Сегодняшний выпуск посвящен необычным услугам, которые делают в современных зоосалонах. Стриженный питомец - это аккуратно, красиво и опрятно, но вместе с тем и несколько обыденно. Поэтому либо стригут необычно, либо нанесят орнамент на шерсть. Процедура еще не очень востребованная, но с каждым днем становящаяся более популярной.





Животное с рисунком на шерсти станет центром привлечения внимания. Орнаменты на шерсти могут быть разнообразными: от тонких ажурных линий, словно сплетенных в паутинки и до крупных объемных рисунков. Данная услуга абсолютно безопасна и занимает не более 20 минут. Все зависит от размера рисунка и сложности.

Во время выполнения работ по нанесению рисунка ваш любимец не будет испытывать никакого дискомфорта. Выбор рисунка и техники его исполнения зависит от типа шерсти. Также это влияет на время, которое продержится рисунок.

Блондинка или брюнетка? Розовый или желтый? Постоянные вопросы для владельцев, которые любят экспериментировать над цветом шерсти своего питомца. Окрашивание – это придание индивидуального неповторимого стиля с помощью изменения цвета шерсти. Лучше всего для таких манипуляций подходят собаки со светлой шерстью.

Краска, использующаяся профессиональными грумерами, имеет растительную основу, легко смывается и не содержит вредных веществ. Сегодня захотели тигра? Взяли собачку и изменили её обличие. Захотели панду? Взяли и снова изменили. Правда, окрашивание процедура не из дешёвых.

На сегодняшний день популярны цветные татуировки на теле человека. Но чем наши братья меньшие хуже? Теперь и они могут стать обладателями роскошной тату или блеск-тату. Большой популярностью среди хозяев пользуется тату, которое наносится благодаря красителю по индивидуальному заказу.

А можно ещё скреативить и сделать блеск-тату. Это рисунок, который наносится с помощью блёсток. Преимуществом блек тату является то, что он водостойкий, так что в дождливую погоду хозяева могут не переживать, что татуировка слезет с кожи собаки. Процедура является безопасной для животных. Рисунок можно выбрать совершенно любой. Он может иметь один или же несколько цветов.

У девушек маникюр, а у животных лапакюр. Именно так называется маникюр и покраска когтей у питомцев. Ну что ж, придется теперь делится жидкостью для снятия лака. Лапакюр включает в себя подстригание когтей, шлифовку и покрытие их лаком. Для собак используют специальный быстросохнущий лак. Декоративный. Он бывает разных цветов, с добавлением блёсток. Практической пользы от нанесения лака не существует, но у некоторых владельцев домашних питомцев свои представления о красоте собак. По желанию хозяина питомцу нанесут на когти цветной лак, сделают узоры, украсят их стразами и наклейками. Животное сможет проходить с маникюром 3-4 недели.

Ну а когда подстригли, покрасили и сделали лапакюр, образ надо дополнить прекрасными стразами. Ну все же девушки любят украшения, а почему бы и нет?

Вид питомца станет более выразительным, если уши украсить стразами. Выглядят они, как сережки-гвоздики. Крупность и цвет украшения выбираются хозяином. Крепятся стразы с помощью специального клея. Он гипоаллергенный и не представляет никакой опасности для кожи и здоровья любимца. Помимо ушек стразами можно украсить хвост животного.

На этом всё. У каждого хозяина своя красота, поэтому только вам решать украшать своего питомца или любить его таким, какой есть. С вами была Стася Арт. До встречи.

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