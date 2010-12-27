Банк "Югра", последние новости: АСВ придется брать кредит для выплат клиентам банка

Агентству по страхованию вкладов придется взять кредит в ЦБ, чтобы выдать клиентам "Югры". Сейчас у АСВ остаток средств составляет всего 163 миллиарда рублей.

КРЕДИТ АГЕНТСТВА ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ



В понедельник, 10 июля, Банк России ввел мораторий на удовлетворение требований кредитов банка "Югра" на три месяца. В кредитную организацию назначили временную администрацию, сроком на полгода. Причиной для столь радикальных мер по отношению к крупному банку стали признаки вывода активов и манипуляций со вкладами.

Всех клиентов банка заверили, что рез две недели начнутся выплаты по их вкладам. Вот только этот страховой случай стал одним из крупнейших за время расчистки банковской системы. Это признали и в Центробанке. По данным на 1 июня этого года в банке хранилось 170 миллиардов застрахованных вкладов. Общий же объем вкладов физлиц составляет 185 миллиардов.

Выплаты клиентам "Югры" легли на Агентство по страхованию вкладов. Сегодня, 14 июля, стало известно, что остаток средств в фонде обязательного страхования вкладов насчитывает 163 миллиарда. Как сказал глава АСВ Юрий Исаев РИА Новости, Агентство может обратиться в Центробанк за кредитом.

Сейчас лимит долга АСВ перед ЦБ составляет 820 миллиардов, а получено 657 миллиардов. А неиспользованный остаток составляет 163 миллиарда. Если существующего лимита не хватит, глава АСВ обратится к совету директоров, чтобы те поддержали запрос в Банк России.

Агентство испытывает значительную нагрузку в последнее время. Глава фонда отметил, что произошло более 400 страховых случаев и 3,3 миллиона вкладчиков нуждались в возмещении. Всего было выплачено более 1,5 триллионов рублей. При этом все расчеты проходили в установленные сроки.



ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС НА ПРОВЕРКУ



Также в пятницу, 14 июля, стало известно, что депутаты Госдумы составили документ для запроса в Генпрокуратуру, Центробанк и Агентство по страхованию вкладов. Парламентарий Владимир Сысовев отметил, что он с коллегами хотел бы, чтобы вкладчикам "Югры" разъяснили ситуацию, а Генпрокуратура держала ее под контролем. Депутатам не понравилось, что сейчас не видно никаких предпринимаемых мер. А вкладчики при этом остаются без объяснений.

В том числе народный избранников волновала и тема о том, хватит ли у АСВ средств на страховые выплаты физическим лицам.

Фото: Instagram / aleks__under, global.media, ermilovaal