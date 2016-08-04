Суд арестовал 54-летнюю женщину, убившую свою внучку

Ранее петербурженка созналась в преступлении, которое совершила якобы по воле "демона".

Приморский суд Петербурга арестовал 54-летнюю женщину, которую подозревают в убийстве полуторамесячной внучки. В суд с ходатайством об аресте обратился следователь Следственного комитета России, передает "Фонтанка".

Марина Миргалева была найдена утром 16 июня в Юнтоловском заказнике. Рядом с ней обнаружили ее внучку, которая уже была задушена. Женщина позднее призналась, что убить младенца ее заставил некий "демон", под влиянием которого она находилась. После убийства внучки Миргалева порезала себе вены и истекала кровью до прибытия МЧС.

Видео: из архива Piter.TV