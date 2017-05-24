Анна Азбель: с детьми нужно разговаривать на их языке

Корреспонденты Piter.TV побывали на открытии фотовыставки известного "портретиста" в Строгановском дворце. Анна рассказала нашему каналу, как работать с детьми, и почему она не фотографирует взрослых.

Удивительные, эмоциональные и разные фотографии появились на стенах галереи в Строгановском дворце. Сегодня, 24 мая, Анна Азбель презентовала собственную выставку, над которой работала более четырех лет. Свыше семидесяти "полотен" расположились в четырех залах особняка.

В разговоре с Анной, наши корреспонденты выяснили, что женщина начала заниматься фотографией, когда у нее родилась дочь. Собственно, это и послужило стимулом для Анны развиваться в данном направлении. Однако Азбель заявляет: "Сейчас моя главная профессия – это дом и семья. Я фотографом не работаю. Я фотографирую, но не считаю себя профессиональным фотографом и не делаю коммерческих съемок".

Говорят, что сложнее всего снимать детей и животных, но Анна уверена, что нет неразрешимых задач. "Дети требуют только того, чтобы за ними наблюдали и не заставляли их делать ничего постановочного. – уверена женщина. – Потому что они не могут встать, как взрослые, они не могут улыбнуться по приказу. Если необходимо запечатлеть эмоции детей, то с ними нужно просто разговаривать на их языке".

Кроме того, фотограф отметил, что детские улыбки, эмоции и даже слезки вполне могут претендовать на звание "произведение искусства", как и портреты взрослых, скульптуры, картины: "Дети гораздо больше чувствуют, чем взрослые, потому что вторых слишком много заботит и отвлекает в этом мире. А дети – они абсолютно чистые".

Надо сказать, что полюбоваться на фотокарточки можно будет вплоть до начала июля. На выставке представлены портреты детей, сделанные в разных странах: Франция, Россия, Италия, Испания, Непал. Поэтому ее с легкостью можно назвать интернациональной.

Анастасия Усцова

Видео: Piter.TV