Причина смерти участника шоу "Своя Игра" Андрея Жданова выясняются

Правоохранительные органы выясняют подробности трагедии: в квартире был найден мертвым гроссмейстер шоу "Своя игра" Андрей Жданов. Официально не называют причин его смерти, однако сообщается, что он долгое время был в депрессии.

В собственной квартире в Тольятти найден мертвым звезда интелликтуального шоу "Своя игра" Андрей Жданов. На тело мужчины наткнулись его родные. Сообщается, что на теле погибшего не нашли следов насильственной смерти. Однако, пока что точных причин его смерти не называют.

Предварительно, интеллектуал погиб еще 5 февраля. В течение недели до обнаружения его тела со Ждановым никто не контактировал. Он взял отпуск на своей основной работе. Также в СМИ появились данные, что мужчина в последнее время был в депрессии. Однако, могло ли это отразиться на его кончине – не известно.

Останки направили в морг на экспертизу. Специалисты прольют свет на его кончину. На месте происшествия работают следователи. Других подробностей трагедии не сообщается.

В 2015 году супруга Андрея Жданова свела счеты с жизнью. Это очень подействовало на гроссмейстера «Своей игры». Отмечается, что причиной его депрессии могло быть именно это печальное событие.

Фото: сайт "Своя игра"