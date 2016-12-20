Андрей Носков поздравил Петербуржцев с Новым годом

Актер театра и кино Андрей Носков спешит поздравить зрителей Piter.TV с Новым годом. Для самого артиста ушедший год был не из легких, но Андрей верит, что лучшее только впереди. На премьере своего спектакля "Фарс.Мажор" в театре эстрады им. А. Райкина, Андрей Носков поделился впечатлениями о 2016-ом и надеждами на 2017-ый.

"Год ушедший был непростым, я бы даже сказал сложным, тяжелым и я думаю, как и у многих. Потому что в стране были какие-то перипетии и так далее. Но несмотря на это, я сыграл в нескольких новый спектаклях, поставил два спектакля, как режиссер, успел пониматься в кино, все-таки год кино был. Так что жаловать особо не на что.

Я в профессии, дети растут. Хотел бы пожелать всем Петербуржцем, чтобы город, в котором мы живем, все-таки нас любил, чтобы мы любили город, чтобы нам в нем было уютно. Чтобы у всех было больше положительных эмоций. Здоровья, благополучия и , конечно, любви! С наступающим", - поздравил зрителей Андрей Носков.