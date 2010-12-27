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Упавшей пассажирке на пути на "Звенигородской" ампутировали ноги
Сегодня, 13:01
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mari_dolbish
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Упавшей пассажирке на пути на "Звенигородской" ампутировали ноги

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Напомним, что женщина упала на рельсы утром 14 июня в самый час пик.

Пассажирке, которая накануне, 14 июля, упала на пути поезда на "Звенигородской", ампутировали ноги. Операция проводилась в военно-медицинской академии, передает "Фонтанка".

Напомним, что женщина упала на рельсы в 09:18 14 июня в самый час пик. Из-за происшествия на "фиолетовой" ветке остановили движение поездов. В результате ЧП женщина осталась жива, но получила рельсовую травму. Самой пострадавшей на вид, по словам очевидцев, около 50 лет. В результате падения на пути женщину в срочном порядке госпитализировали.

По данным издания, она была в шоке. У пациентки диагностировали травматическую ампутацию голеней и серьезное повреждение головы.

Фото: Train-photo.ru

 

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Категории: Картина дня Происшествия Лента новостей Новости СПб

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