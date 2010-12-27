Упавшей пассажирке на пути на "Звенигородской" ампутировали ноги

Напомним, что женщина упала на рельсы утром 14 июня в самый час пик.

Пассажирке, которая накануне, 14 июля, упала на пути поезда на "Звенигородской", ампутировали ноги. Операция проводилась в военно-медицинской академии, передает "Фонтанка".

Напомним, что женщина упала на рельсы в 09:18 14 июня в самый час пик. Из-за происшествия на "фиолетовой" ветке остановили движение поездов. В результате ЧП женщина осталась жива, но получила рельсовую травму. Самой пострадавшей на вид, по словам очевидцев, около 50 лет. В результате падения на пути женщину в срочном порядке госпитализировали.

По данным издания, она была в шоке. У пациентки диагностировали травматическую ампутацию голеней и серьезное повреждение головы.

Фото: Train-photo.ru