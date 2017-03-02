Американский дедушка отметил 90-летие 24 подтягиваниями

В Сети широкую популярность обрело видео, на котором 90-летний мужчина выполнил 24 подтягивания на турнике. Видео на канал YouTube выложил его сын Верн. По его словам, несмотря на возраст, его отец регулярно посещает спортзал и подтягивается.
"Это мой папа. Сегодня у него день рождения, ему 90. Мы постоянно ходим в спортзал, и он любит подтягиваться! Думаю, он неплохо справляется, если учесть, что в детстве он сломал оба локтя", — сообщил автор ролика.
Большинство пользователей признались, что намного моложе, но не могут гордиться подобными спортивными результатами.
Видео:
YouTube: Verny Boy