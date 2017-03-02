Американский дедушка отметил 90-летие 24 подтягиваниями

Пожилой американец в честь своего дня рождения подтянулся более 20 раз

В Сети широкую популярность обрело видео, на котором 90-летний мужчина выполнил 24 подтягивания на турнике. Видео на канал YouTube выложил его сын Верн. По его словам, несмотря на возраст, его отец регулярно посещает спортзал и подтягивается.

"Это мой папа. Сегодня у него день рождения, ему 90. Мы постоянно ходим в спортзал, и он любит подтягиваться! Думаю, он неплохо справляется, если учесть, что в детстве он сломал оба локтя", — сообщил автор ролика.

Большинство пользователей признались, что намного моложе, но не могут гордиться подобными спортивными результатами.

Видео:

YouTube: Verny Boy