В Петербурге состоится торжественное открытие "Аллеи парящих зонтиков 2017"

В Петербурге снова откроется огромная инсталляция "Аллеи парящих зонтиков - 2017".

10 июня в 3 раз в Петербурге состоится арт-инсталляция "Аллеи парящих зонтиков - 2017". Это первая и единственная масштабная инсталляция в России. Целый месяц команда People need people превратит скучную парковку в место "must see". Кроме того, фестиваль порадует гостей и жителей города различными концертами, спектаклями, флешмобами и мастер-классами.

В день открытия посетителей ожидает: в 12.00 на Соляном переулке торжественное перерезание красной ленты вместе с приветственным словом Андрея Урганта. В 12.20 - открытие фестиваля, а также выступление шоу-оркестра "STREET BAND". В вечернее время с 16.00 до 20.00 посетителей ожидает музыкальный уикенд в стиле "Инди".

Видео: shiharev