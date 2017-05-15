Экс-солистка "Ленинграда" Алиса Вокс выпустила клип о школьниках на митингах

В сети появился новый клип экс-солистки группировки "Ленинград" Алисы Вокс. В песне "Малыш" девушка спела о школьниках на митингах.

Певица Алиса Вокс выпустила новый клип "Малыш". Бывшая солистка группы "Ленинград" посвятила песню подросткам, участвующим в протестных акциях. В пикантном образе учительницы девушка стоит у доски и поет о школьнике, который идет на митинг. У героя ее песни на плакате четыре ошибки в двух словах.

- Ты хочешь перемен, малыш, тогда начни с себя, - поет Вокс.

Также, по словам песни, подросток пришел на протестную акцию ради "горы золота и евро", которые ему обещали. Доносить мысли до зрителя девушке помогают танцовщицы в купальниках, модели мозгов и обезьянка.

В официальном Instagrame Алисы Вокс уже появились комментарии по поводу клипа. Кто-то одобряет посыл песни, но не согласен, что ее сделали в изначально бунтарской рок-тематике. Другие осуждают певицу за то, что она решила выпустить политически окрашенную песню.

Видео: Youtube / Алиса Вокс