Эксперт: блокбастеры и боевики не по зубам нашей стране

Владимир Шевельков не устает критиковать современное кино. Знаменитый актер, режиссер и новоиспеченный сценарист поделился с каналом Piter.tv своим мнением об отношениях между киноиндустрией и зрителями, а также рассказал об артхаусном кино.

"Я в принципе понял, почему снимается кино типа артхауса, например, или кино не очень позитивное про нашу страну. Потому что в нашей стране существует "пробка" к зрителю. Во-первых, смешно снимать блокбастеры за десять миллионов долларов, когда "там" его снимают за двести десять. Что бы ты не снял, это все равно будет муть" - говорит Владимир Шевельков.

По мнению режиссера, боевики и блокбастеры не по зубам нашей стране. А вот фильмы с эмоциональным содержанием можно и нужно продвигать в массы.

"Нужно снимать фильмы а-ля фильмы Рязанова, а-ля "Москва слезам не верит", а-ля "Гардемарины", а-ля фильмы, где есть чувства, есть отношения, минимальное количество продакшена, компьютерной графики. Это кино мы можем снимать. Но это кино не показывают в кинотеатрах. Потому что для него нет места. Поэтому люди снимают кино скандальное, противное, чтобы получить хоть какую-то реакцию от зрителя" - рассуждает сценарист.

За последние годы киноиндустрия очень изменилась, как и вкусы аудитории. По мнению Владимира Шевелькова, в кинотеатрах нужно показывать те фильмы, которые несут не только эмоциональную нагрузку, но и заставляют задуматься над жизненными вопросами.

Насчет артхаусного кино, режиссер высказался достаточно остро. Для "гардемарина" это совсем даже не искусство, а просто плохая работа создателей, прикрытая маской современного модного жанра.

"Артхаусное кино - это когда ты можешь не переодевать человека, а сказать, что это прием. Ты можешь не брать артистов, а снять всю свою семью, сэкономив деньги, и сказать, что это просто такая форма, они просто не доигрывают, камера чуть-чуть болтается, плохо видно. На самом деле, до производителей просто не дошли деньги. Отечественные фильмы все равно не покажут. Сняли, положили и забыли. Артхаусное кино странное, про отрезанные пальцы или проткнутых животных. Его покажут "там", скажут, что русские так делают, значит нормально" - объясняет актер.

Несмотря на столь негативную оценку современных фильмов, Владимир Шевельков искренне верит, что создатели российского кино могут снимать качественные картины.