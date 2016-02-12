Агапитова: закон Димы Яковлева стоит отменить даже ради одного ребенка

Петербургский детский омбудсмен назвала возможной перспективу возобновления соглашения с США по вопросам усыновления. Светлана Агапитова отметила, что петербургские дети до сих пор ждут своих американских приёмных родителей.

Светлана Агапитова, уполномоченный по правам ребёнка в Санкт-Петербурге: «Пока это лишь потенциальные версии по поводу отмены «закона Димы Яковлева» в связи со сменой администрации США. Но такие попытки восстановить хорошие отношения не могут не радовать. Что касается самого «закона Димы Яковлева», он был принят на политической волне взаимных претензий, взаимного обострения международной ситуации. Поэтому если сейчас будет возобновлено соглашение с Соединенными Штатами, которое было заключено буквально за несколько месяцев до принятия закона, и в этом соглашении будет четко прописано предоставление информации той и другой стороной, сохранение гражданства до 18 лет, возможность возвратиться в Россию, знать свои корни и т.д. Для наших троих оставшихся детей из "недоусыновленных" может это было бы и хорошо. Это две девочки с ограничениями по здоровью. Конечно, они уже подросли, но одна из них продолжает общаться с теми американскими усыновителями, которые когда-то хотели взять её в семью. Даже если ради этой одной девочки или ради двух наших девочек, которые могут воссоединиться с теми родителями, которые наверняка их и помнят, и любят, и не расстались с надеждой их принять в семью, наверно только ради этого стоит отменить «закон Димы Яковлева и возобновить то соглашение, которое было с США».