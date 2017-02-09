"Адаптация" 5 серия: Олег устроился на работу в Газпром

В новом эпизоде комедийного ситкома американский шпион все-таки смог пролезть в корпорацию. Осталось дело за малым: выкрасть секретную технологию. С какими трудностями предстоит столкнуться Эштону-Олегу, узнаем в очередном выпуске "Адаптации". Не пропустите в эфире ТНТ уже сегодня в 20:00.

В 5 серии "Адаптации" после нескольких недель пребывания американец сумел-таки пробраться в логово к врагу. Теперь он сотрудник Газпрома. Однако, все не так просто, как могло показаться на первый взгляд. Эштон, одетый с иголочки, пришел в корпорацию. И сексуальная секретарша, показав ему просторы офиса, повела Олега на рабочее место. Кабинет спецагента оказался в подвале. Обстановка его комнатки такая: тусклый свет, пыль, грязь, море старых бухгалтерских бумажек, засохший чай и кружка с именем "Валентина". Что привыкший к комфорту американец забыл в этом захолустье?

Пора подниматься Олегу со дна к птицам высокого полета. Но чем ему придется жертвовать, ради повышения? У шпиона уже завязался роман с Мариной, которая не хочет, чтобы возлюбленный надолго задерживался на работе. Что выберет американец Эштон: любовь или долг, узнаем в 5 серии комедийного сериала "Адаптация". Смотреть очередной эпизод будет сегодня на телеканале ТНТ в 20:00 или онлайн. Не пропустите.

Кстати, те, кто не успел посмотреть 4 серию "Адаптации", не расстраивайтесь. Сегодня этот эпизод также будут повторять в эфире ТНТ в 20:00. Впрочем, выпуск уже доступен к просмотру онлайн.

В 4 серии Олег тщетно пытался устроиться на работу в Газпром. Он не понимал, что нужно российскому руководству от своих сотрудников, и почему на место уборщицы конкурс в несколько человек. Однако выяснилось, что есть у американца приятели, которые могут устроить его "по блату" в корпорацию. И друзья, которые могут помочь "по знакомству". Но чем отличается "по блату" и "по знакомству" Эштон совсем не понимает. А тут еще и отношения с Мариной завязываются, и, кажется, он совсем забывает про свою миссию. Как американец преодолевает трудности перевода, смотрим в 4 серии "Адаптации".

Фотографии: группа вконтакте "Адаптация"

Видео: трейлер сериала