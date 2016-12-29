Новый сериал "Адаптация": узнаем, как выглядит Россия глазами американца

На ТНТ стартует новый шпионский сериал "Адаптация". Секретный агент, Газпром и загадочная русская душа.

В основе сюжета нового сериала "Адаптация" история американского шпиона, который, по долгу своей службы, вынужден на время "стать" русским. ЦРУ засылает Эштона Айви прямиков в Газпром под видом инженера. Он должен, во что бы то ни стало, узнать новую секретную технологию добычи газа. Казалось бы, Эштон – парень отличный, подготовлен отменно, русский знает идеально. Но, есть у него один, но очень серьезный недостаток. Американец абсолютно не понимает нашего менталитета. Конечно, из-за этого может сорваться вся операция, которая готовилась длительное время.

Однако, как известно, нет худа без добра. В России, а если конкретнее, то шпиона заслали в Ноябрьск, Эштон знакомиться с кубанским парнем Валерой и местной девушкой Мариной. А, ходят слухи, что русские женщины отличаются красотой. Так и Айви не устоял перед очарованием новой знакомой. Постепенно Марина и Эштон влюбляются друг в друга. Кроме того, американец заводит дружбу с Валерой. А еще и миссию, как назло, надо выполнить. Наваливаются проблемы на Эштона Айви, ему приходится разрываться меж трех огней, да еще и на чужбине. Чем закончится увлекательное путешествие американца в Россию, увидим в новом сериале "Адаптация". Премьерную серию в эфире ТНТ смотрим 6 февраля.

Надо сказать, что сами создатели называют своей новый ситком смешной, ироничной и острой комедией. Как выглядит Россия глазами американца – зрелище, которое заслуживает внимания. Сочетание искренности и щедрости с воровством и коррупцией, равнодушия и сплоченности, слабости и силы. Сериал слегка приоткроет завесу тайны с загадочной русской души. Впрочем, "Адаптация" не только о социальных проблемах, "Адаптация" – лента о любви.

Любопытно, что сам исполнитель главной роли в сериале "Адаптация" Леонид Бичевин никогда не был в Америке, и образ Эштона Айви сформировал исключительно на ассоциациях по рассказам режиссера Федора Стуков и Евгении Брик, которая сыграла возлюбленную американского шпиона. Кстати, актер заверяет, что в реальной жизни не смог бы стать секретным агентом. Леониду не хватает выдержки и хладнокровия.

А еще новый сериал "Адаптация" снимали в Тундре, порой из-за погодных условий на площадке также работали сотрудники МЧС. Бывало, что и дорогу заносило, и машины. Однако, несмотря на экстремальные условия, было красиво: то северное сияние, то солнце. Смотрим сериал "Адаптация" по вечерам в эфире ТНТ с 6 февраля.

Комедийный ситком о любви, дружбе, долге и предательстве на фоне шпионских игр. Как Эштон справится со всеми передрягами, сможет ли выйти сухим из воды, и что важнее: отношения или работа, узнаем в новом сериале "Адаптация".

Видео: официальный трейлер