"Адаптация" 3 серия: американец должен переехать

В эфире ТНТ стартовал новый шпионский сериал "Адаптация". Сможет ли американец проникнуть в Газпром и выкрасть секретную технологию добычи газа, узнаем в новых эпизодах ситкома.

В 3 серии комедийного сериала "Адаптация" Эштон начинает подозревать, что Валера не так прост, как кажется на первый взгляд. В качестве соседа псевдоземляк становится опасным. Вдруг он раскроет хитроумный план американского шпиона? Эштон-Олег не может провалить свою миссию. В результате, суперагент вынужден начать поиски нового жилья. Впрочем, все оказалось куда сложнее, чем предполагал американец. От назойливого Валеры на раз-два не избавишься. А тут еще и посерьезнее проблемы наклевываются.

В новой серии "Адаптации" Олег наконец-то попытается внедриться в Газпром. Впрочем, на этот раз ему могут помешать трудности со сном, с вайфаем и с отечественным автопромом. Как Эштон справится с очередной порцией препятствий, увидим в 3 серии комедийного ситкома "Адаптация". Смотреть сериал будем сегодня на телеканале ТНТ в 20:00 или онлайн.

Кстати, в предыдущем эпизоде Олег уже заметил слежку за собой. Американец был уверен, что контрразведчики преследуют его. И для того, чтобы уйти от погони, Эштон намеренно пустил их по ложному следу. Также он уже навестил свою новую знакомую Марину. Олег несколько раз заходил к ней на страницу в одноклассниках, а потом пришел в салон, чтобы подстричься. Но мы то знаем, что это всего лишь повод пообщаться с русской девушкой.

О чем договорились Олег и Марина, смотрим во 2 серии "Адаптации". Если вы пропустили ее вчера, не расстраивайтесь. Сегодня предыдущий эпизод покажут в эфире ТНТ в 20:00. Впрочем, он уже доступен к просмотру онлайн и бесплатно.

Видео и фотографии: kinopoisk, официальный трейлер сериала