Видео: в Абинске водитель на иномарке "прокатил" девушку на капоте и скрылся

В сети появилось видео, как водитель иномарки из Абинска на большой скорости сбивает 17-летнюю девушку, а затем скрывается с места происшествия.
На кадрах видно, как водитель Hyundai Accent, подъезжая к пешеходному переходу, на котором находится компания подростков, даже не думает снижать скорость. В результате опасной езды пострадала 17-летняя девушка, которую протащил водитель на капоте.
На данный момент девушка находится в реанимации с травмами головы.
Предполагаемым нарушителем оказался 48-летний местный житель.
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=HOow9BT92dM