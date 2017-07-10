Видео: в Абинске водитель на иномарке "прокатил" девушку на капоте и скрылся

Сеть потрясло видео, на котором водитель из Абинска на большой скорости сбивает 17-летнюю девушку, а затем скрывается с места ДТП.

В сети появилось видео, как водитель иномарки из Абинска на большой скорости сбивает 17-летнюю девушку, а затем скрывается с места происшествия.



На кадрах видно, как водитель Hyundai Accent, подъезжая к пешеходному переходу, на котором находится компания подростков, даже не думает снижать скорость. В результате опасной езды пострадала 17-летняя девушка, которую протащил водитель на капоте.



На данный момент девушка находится в реанимации с травмами головы.



Предполагаемым нарушителем оказался 48-летний местный житель.





Видео: https://www.youtube.com/watch?v=HOow9BT92dM