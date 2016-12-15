"Работа над ошибками" в Готическом доме обошлась петербургской фирме в треть миллиона

Заказчик работ реконструкции памятника федерального значения в Петербурге. Приставы принудительно взыскали с исполнителя неустойку в треть миллиона. Об этом 3 июля сообщает "Фонтанка".

Как сообщает "Фонтанка", заказчик в лице Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Культурно-досугового комплекс «Красносельский» судился с ООО «Строймонтажкомплект». Госучреждение осталось недовольно результатом работ по реконструкции Готического дома, которые производила фирма.



По госконтракту фирма должна была разработать проектно-сметную документацию на наружные и внутренние инженерные сети во входящем в ансамбль усадьбы «Новознаменка» (дача Воронцова) Готическом доме. Документация была сделана, однако результаты работы заказчика огорчили.



Строительные ошибки были устранены, однако со сроками фирма затянула. Арбитражный суд оценил неторопливость компании в 332 тысячи рублей. Но ООО «Строймонтажкомплект» затянуло и с выплатой неустойки, что привлекло внимание приставов , которые не только сами нашли деньги на расчётных счетах организации, но и списали дополнительные 23 тысячи рублей – в этот раз за несвоевременное исполнение судебного решения.