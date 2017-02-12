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#музейгороду: Митингующие покинули территорию Исаакия, пообещав вернуться с экскурсиями

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К трём часам по московскому времени подошёл к концу митинг возле Исаакиевского собора. Как сообщают официальные источники, мероприятие произошло без эксцессов и задержаний, однако у противников передачи бывшего музея во владение РПЦ созрел новый план

Борис Вишневский, общаясь с гражданами в ходе встрече со своими избирателями, объявил, что у депутатов еще есть десять дней до вступления в силу закона, чтобы изменить положение. Напомним, данный закон потребует согласования с исполнительной властью встреч депутатов с народом (этот документ на рассмотрение был принят после схода 28 января на Марсовом поле, собравшего пять тысяч человек, который превратился из встречи с избирателями в полноправный митинг).

Оппозиционные законодатели хотят воспользоваться этой "десятидневной дырой" в законодательном заборе и провести еще одну подобную акцию против передачи Исаакия. Рассматривается вариант проведения встречи в следующие выходные. В будущем народные избранники намерены искать другие формы мероприятий – например, устраивать у собора массовые общеобразовательные экскурсии.



По словам Вишневского, протестующим против передачи Исаакиевского собора во владение РПЦ удалось выйти на ЮНЕСКО через общество охраны памятников.

 
Напомним, что на мероприятие 12 февраля собралось очень много народа: численности протестующих хватило на то, чтобы взять Исаакий в тройное кольцо. Выступавшие на митинге оппозиционеры потребовали провести референдум с вопросами о передаче храма и о возможной отставке губернатора Георгия Полтавченко.
 

Фото: Instagram, iustinabol, aalinamedvedevaa, misha_martov, petersburg_in_your_hand
Видео: Instagram, just_one_andre

Теги: исаакиевский собор , митинг , музей городу
Категории: Новости России Новости СПб Лента новостей Культура

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    Сегодня
    16:25
    Kresova Lyubov Ответить

    Интересно услышать мнение РПЦ на нежелание граждан отдать здание под религиозные нужды, прозвучит ли оно? Или все тихой сапой, с немого одобрения чиновников организация РПЦ будет и дальше получать в собственность гос.имущество, при этом не платя налоги в бюджет за это владение.

    Сегодня
    16:10
    Иванов Александр Ответить

    Евреи, правозащитники, ЛГБТ. Ещё и синие ленты прикрепили, прямо полный набор) Этим людям на самом деле абсолютно безразлично чем будет Исаакий: музеем, храмом или скейт-парком с баром, как это модно сейчас на западе. Им главное создать конфликт, высосать из пальца и раздуть на ровном месте гражданское противостояние. Американское посольство наверное весь свой петербургский либерал-оппозиционный актив на эту акцию мобилизовало. Эти люди, при этом абсолютно не осознают всю абсурдность своих претензий, они протестуют против того, чтобы храм был храмом. Ну и плюс здесь замешаны корыстные интересы самих музейщиков, не желающих терять немалый доход, ведь после передачи собора Церкви, вход в него станет бесплатным.

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