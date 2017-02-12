музейгороду: Митингующие покинули территорию Исаакия, пообещав вернуться с экскурсиями

К трём часам по московскому времени подошёл к концу митинг возле Исаакиевского собора. Как сообщают официальные источники, мероприятие произошло без эксцессов и задержаний, однако у противников передачи бывшего музея во владение РПЦ созрел новый план

Борис Вишневский, общаясь с гражданами в ходе встрече со своими избирателями, объявил, что у депутатов еще есть десять дней до вступления в силу закона, чтобы изменить положение. Напомним, данный закон потребует согласования с исполнительной властью встреч депутатов с народом (этот документ на рассмотрение был принят после схода 28 января на Марсовом поле, собравшего пять тысяч человек, который превратился из встречи с избирателями в полноправный митинг).

Оппозиционные законодатели хотят воспользоваться этой "десятидневной дырой" в законодательном заборе и провести еще одну подобную акцию против передачи Исаакия. Рассматривается вариант проведения встречи в следующие выходные. В будущем народные избранники намерены искать другие формы мероприятий – например, устраивать у собора массовые общеобразовательные экскурсии.





По словам Вишневского, протестующим против передачи Исаакиевского собора во владение РПЦ удалось выйти на ЮНЕСКО через общество охраны памятников.

Напомним, что на мероприятие 12 февраля собралось очень много народа: численности протестующих хватило на то, чтобы взять Исаакий в тройное кольцо. Выступавшие на митинге оппозиционеры потребовали провести референдум с вопросами о передаче храма и о возможной отставке губернатора Георгия Полтавченко.

Фото: Instagram, iustinabol, aalinamedvedevaa, misha_martov, petersburg_in_your_hand

Видео: Instagram, just_one_andre