музейгороду: Митингующие покинули территорию Исаакия, пообещав вернуться с экскурсиями

Борис Вишневский, общаясь с гражданами в ходе встрече со своими избирателями, объявил, что у депутатов еще есть десять дней до вступления в силу закона, чтобы изменить положение. Напомним, данный закон потребует согласования с исполнительной властью встреч депутатов с народом (этот документ на рассмотрение был принят после схода 28 января на Марсовом поле, собравшего пять тысяч человек, который превратился из встречи с избирателями в полноправный митинг).
Оппозиционные законодатели хотят воспользоваться этой "десятидневной дырой" в законодательном заборе и провести еще одну подобную акцию против передачи Исаакия. Рассматривается вариант проведения встречи в следующие выходные. В будущем народные избранники намерены искать другие формы мероприятий – например, устраивать у собора массовые общеобразовательные экскурсии.
По словам Вишневского, протестующим против передачи Исаакиевского собора во владение РПЦ удалось выйти на ЮНЕСКО через общество охраны памятников.
Фото: Instagram, iustinabol, aalinamedvedevaa, misha_martov, petersburg_in_your_hand
Видео: Instagram, just_one_andre
Интересно услышать мнение РПЦ на нежелание граждан отдать здание под религиозные нужды, прозвучит ли оно? Или все тихой сапой, с немого одобрения чиновников организация РПЦ будет и дальше получать в собственность гос.имущество, при этом не платя налоги в бюджет за это владение.
Евреи, правозащитники, ЛГБТ. Ещё и синие ленты прикрепили, прямо полный набор) Этим людям на самом деле абсолютно безразлично чем будет Исаакий: музеем, храмом или скейт-парком с баром, как это модно сейчас на западе. Им главное создать конфликт, высосать из пальца и раздуть на ровном месте гражданское противостояние. Американское посольство наверное весь свой петербургский либерал-оппозиционный актив на эту акцию мобилизовало. Эти люди, при этом абсолютно не осознают всю абсурдность своих претензий, они протестуют против того, чтобы храм был храмом. Ну и плюс здесь замешаны корыстные интересы самих музейщиков, не желающих терять немалый доход, ведь после передачи собора Церкви, вход в него станет бесплатным.