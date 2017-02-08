Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 17:56
0
Butenko
161
Код вставки плеера

Петербуржцы смогут доехать до фестиваля на "Зенит-арене" на бесплатных автобусах

0
 
 

Городская администрация и "Пассажиравтотранс" решили выделить 60 автобусов, которые будут работать по двум "челночным маршрутам" уже 22 февраля.

Петербуржцы смогут попасть на Первый музыкальный фестиваль на "Зенит-арене" при помощи бесплатных автобусов. Об этом сообщает "Санкт-Петербург.ру" со ссылкой на пресс-службу "Пассажиравтотранса". Специально для этого город выделит 60 двойных автобусов вместимостью по 170 человек каждый. 

Сообщается, что 22 февраля, в день проведения масштабного концерта с участием Басты, Чайфа и Би-2, автобусы начнут курсировать в 16.00 от остановки на Малом проспекте Петроградской стороны у площади Шевченко до остановки "Крестовский остров". Машины будут ходить с интервалом в десять минут и доставлять горожан на "Зенит-Арену" совершенно бесплатно. Этот же маршрут будет развозить зрителей после фестиваля. К нему присоединится и второй вечерний челночный рейс: от временного перрона на пересечении Морского пр. и Спортивной ул. до станции метро "Чкаловская".

ВИДЕО: Эмблема Петербурга к ЧЕ-2020

Планируются, что эти же маршруты по похожей схеме будут работать и во время проведения матчей Кубка Конфедерации в Санкт-Петербурге.
 
Теги: бесплатные автобусы фестиваль зенит-арены , новости петербурга , новости спб , фестиваль на зенит-арене
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5