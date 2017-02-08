Петербуржцы смогут доехать до фестиваля на "Зенит-арене" на бесплатных автобусах

Городская администрация и "Пассажиравтотранс" решили выделить 60 автобусов, которые будут работать по двум "челночным маршрутам" уже 22 февраля.

Петербуржцы смогут попасть на Первый музыкальный фестиваль на "Зенит-арене" при помощи бесплатных автобусов. Об этом сообщает "Санкт-Петербург.ру" со ссылкой на пресс-службу "Пассажиравтотранса". Специально для этого город выделит 60 двойных автобусов вместимостью по 170 человек каждый.

Сообщается, что 22 февраля, в день проведения масштабного концерта с участием Басты, Чайфа и Би-2, автобусы начнут курсировать в 16.00 от остановки на Малом проспекте Петроградской стороны у площади Шевченко до остановки "Крестовский остров". Машины будут ходить с интервалом в десять минут и доставлять горожан на "Зенит-Арену" совершенно бесплатно. Этот же маршрут будет развозить зрителей после фестиваля. К нему присоединится и второй вечерний челночный рейс: от временного перрона на пересечении Морского пр. и Спортивной ул. до станции метро "Чкаловская".

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