Луческу удовлетворился компенсацией в 2,5 млн евро от "Зенита"

Бывший главный наставник "Зенит" получил от руководства футбольного клуба компенсацию. Румынскому тренеру выплатили 2,5 миллиона евро.. Однако, как стало известно "Фонтанке", спортивный эксперт больше не имеет претензий к петербургской команде.
Изначально Луческу просил выплатить ему четыре миллиона евро за недоработанный контракт. Ранее Piter.tv сообщал, что экс-главный тренер «Зенита» требует от клуба 4 млн евро и готов обратиться в ФИФА. Еще остаются нерешенными вопросы со штатом Луческу. В "Зените" остаются тренер вратарей Томаш Рогич и помощник Анатолий Тимощук.
Пост главного тренера сине-бело-голубых стал итальянец Роберто Манчини. В середине месяца "Зенит" опубликовал видео приезда Манчини в Санкт-Петербург.
Фото: ВКонтакте / "ФК "Зенит"