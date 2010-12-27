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"Зенит "продлил контракт с Константином Зыряновым
Сегодня, 14:25
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lesjasap
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"Зенит "продлил контракт с Константином Зыряновым

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Петербургский клуб продлил контракт с 39-летним полузащитником.

Футболист проведет в “Зените” еще один сезон. По сообщению пресс-службы команды, новое соглашение рассчитано до конца сезона 2017/2018. 
 
Константин Зырянов состоит в команде клуба с 2007 года. С 2014 года выступает за “Зенит-2” в качестве играющего тренера. 
 
На его счету 286 матчей, 39 забитых голов и 60 результативных передач. Футболист трижды становился чемпионом России в 200, 2010 и 2011 годах. Зырянов является обладателем кубков и суперкубков России и УЕФА. В составе сборной России выиграл бронзовую медаль чемпионата России в 2008 году.
 
Напомним, что  в прошлом сезоне ФНЛ футболист провел 28 матчей и забил два гола. 
 
Фото: официальный сайт ФК "Зенит"
 
Теги: зенит , зенит 2 , новости спорта , футбол
Категории: Футбольный блог Зенит Новости СПб Новости России

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