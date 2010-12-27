"Зенит "продлил контракт с Константином Зыряновым

Петербургский клуб продлил контракт с 39-летним полузащитником.

Футболист проведет в “Зените” еще один сезон. По сообщению пресс-службы команды, новое соглашение рассчитано до конца сезона 2017/2018.

Константин Зырянов состоит в команде клуба с 2007 года. С 2014 года выступает за “Зенит-2” в качестве играющего тренера.

На его счету 286 матчей, 39 забитых голов и 60 результативных передач. Футболист трижды становился чемпионом России в 200, 2010 и 2011 годах. Зырянов является обладателем кубков и суперкубков России и УЕФА. В составе сборной России выиграл бронзовую медаль чемпионата России в 2008 году.

Напомним, что в прошлом сезоне ФНЛ футболист провел 28 матчей и забил два гола.

Фото: официальный сайт ФК "Зенит"