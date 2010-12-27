"Зенит" предложил 15 миллионов евро за нападающего аргентинца

"Зенит" предложил 15 миллионов евро за нападающего из клуба "Бока Хуниорс".

В своем твиттере написал итальянский спортивный журналист Sportitalia Джанлуиджи Лонжари о том, что ФК "Зенит" заплатит 15 миллионов евро за 21-летнего спортсмена аргентинского ФК "Бока Хуниорс" Кристиана Павона.

Но официальной информации об этом пока нет.

Нападающий Кристиан Павон играл за национальную команду до 17, 20 и 23 лет. Является участником Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро в составе сборной Аргентины. В сезоне 2016-17 в 32 матчах за свой клуб в он забил 12 голов и отдал результативных 8 передач.