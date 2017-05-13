"Зенит" победил "Крылья Советов", Иванович забил автогол

Петербургский "Зенит" продолжает борьбу за место в Лиге Чемпионов и 2-ю строчку турнирной таблицы РФПЛ.

В Самаре подошел к концу матч между местными "Крыльями Советов" и петербургским "Зенитом". Сине-бело-голубые крупно победили в этой встрече: на 3 гола "Зенита" их соперники ответили всего лишь одним забитым мячом. В итоге Петербург победил Самару со счетом 3:1. Это позволило "Зениту" сократить отставание от ЦСКА до 1 очка и продолжить борьбу за 2-е место в РФПЛ. Напомним, что только 1 и 2 строчка в турнирной таблице Чемпионата России направляют команду в Лигу Чемпионов.

Матч в Самаре начался с уверенной игры "Зенита": уже на первых минутах дважды отличился Артем Дзюба. Он забил мячи в ворота "Крыльев Советов" на 1 и 8 минутах с передач Юрия Жиркова и Виктора Жулиано. На 35-й минуте уже Хави Гарсия с передачи все того же Дзюба довел счет до разгромного.

"Крылья Советов" смогли отыграть лишь один мяч уже во втором тайме. Правда, мяч в ворота Лунёва залетел от груди петербургского защитника Бранислава Ивановича. Видео этого момента сняли фанаты на трибунах стадиона "Металлург".

Видео: Instagram