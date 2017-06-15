Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Спорт
Сегодня, 10:28
0
TretyakovaS
18
Код вставки плеера

«Зенит» переманил защитника Дмитрия Богаева из «Тосно»

0
 
 

Воспитанник зенитовской школы Дмитрий Богаев возвращается в команду Северной столицы. Он играл в составе ФК «Тосно», который смог пробиться в Премьер-лигу.

Как сообщает "Фонтанка", Дмитрий Богаев, воспитанник школы "Зенита" возвращается в петербургскую команду. Он играл в составе ФК "Тосно", который смог пробиться в Премьер-лигу.

В официальном сообщении клуба говорится, что сине-бело-голубые объявляют о возвращении воспитанника в родную команду. Соглашение с футболистом рассчитано на 3 года.

Теги: зенит
Категории: Спорт

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5