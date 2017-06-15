«Зенит» переманил защитника Дмитрия Богаева из «Тосно»

Воспитанник зенитовской школы Дмитрий Богаев возвращается в команду Северной столицы. Он играл в составе ФК «Тосно», который смог пробиться в Премьер-лигу.

Как сообщает "Фонтанка", Дмитрий Богаев, воспитанник школы "Зенита" возвращается в петербургскую команду. Он играл в составе ФК "Тосно", который смог пробиться в Премьер-лигу.



В официальном сообщении клуба говорится, что сине-бело-голубые объявляют о возвращении воспитанника в родную команду. Соглашение с футболистом рассчитано на 3 года.