«Зенит» опубликовал видео приезда Манчини в Санкт-Петербург

Новый главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прибыл в Санкт-Петербург

Накануне вечером, во вторник, 13 июня 2017 года, в петербургском аэропорту Пулково приземлился самолет с новым тренером футбольного клуба "Зенит" на борту. Новоиспеченного тренера сине-бело-голубых встречали торжественно – среди присутствующих был в том числе спортивный директор клуба Константин Сарсания. Позже во вторник состоялась презентация Манчини в качестве наставника «Зенита».

Напомним, о том, что Роберто Манчини станет тренером "Зенита", официально стало известно 1 июня 2017 года. Контракт, который он подписал, устанавливает срок сотрудничества итальянца с петербургским клубом в три года – с возможностью продлить его еще на два.

Роберто Манчини – второй тренер итальянского происхождения в истории футбольного клуба "Зенит". С 2009 по 2014 год клуб возглавлял его соотечественник Лучано Спаллетти, который дважды выиграл с командой чемпионат России, а также побеждал в Кубке и Суперкубке страны.

Видео: Зенит