Петербургскому "Зениту" назначили нового главного тренера

У петербургского "Зенита" появился новый тренер. Итальянский специалист Роберт Манчини, информация об этом опубликована на официальном сайте ФК.

На официальном сайте "Зенита" опубликована информация о назначении главного тренера футбольного клуба Роберта Манчини. Срок соглашения с итальянским специалистом подписан на три года, также в него входит возможность продления срока еще на три сезона.

Футбольная карьера Манчини началась в "Болонье". С 1982 по 1997 он выступал за «Сампдорию». В 1997-м Манчини перешел в «Лацио», где выиграл свой второй титул чемпиона Серии А, два Кубка страны, последний в истории Кубок кубков и Суперкубок УЕФА. В январе 2001 итальянец перешел в «Лестер», где пробыл месяц. А в 2000 году Манчини занялся тренерской деятельностью.

Известно, что в конце мая "Зенит" расторг контракт с Луческу. Бывший тренер команды признает свой приход в петербургский клуб ошибкой. Также, он заявил, что уходить просто так не собирается и требует у клуба конпенсацию. За два года Луческу отработал только один, поэтому он хочет получить половину своей годовой зарплаты за оставшийся сезон. Сумма "оставшийся зарплаты" составляет два миллиона евро.

Фото: официальный сайт ФК "Зенит"