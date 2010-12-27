Тренерскую "рокировку" произвели "Интер" и "Зенит"

9 июня пресс-служба ФК "Интер" подтвердила назначение Лучано Спаллетти на пост главного тренера команды. Контракт рассчитан на два года. Бывший тренер сине-бело-голубых возглавил команду, которую тренировал нынешний наставник " Зенита" Роберто Манчини.

По данным "Фонтанки", "Интер" подписал контракт на 2 года с Лучано Спаллетти. Бывший наставник "Зенита" возглавил команду, которую тренировал нынешний наставник сине-бело-голубых Роберто Манчини.



Официальная презентация нового тренера "Интера" пройдет 14 июня. А вот к своим обязанностям он приступит только 3 июля, сообщает «Спорт-Экспресс».



В минувшем сезоне 58-летний итальянец возглавлял "Рому", с которой занял второе место в серии А, но контракт с ним не продлили.



Клуб из Милана начинал сезон с Франком де Буром в качестве главного тренера. В ноябре его сменил Стефано Пиоли, который был уволен 9 мая. Исполняющим обязанности рулевого в оставшихся турах был назначен Стефано Векки. Черно-синие завершили чемпионат на седьмой позиции.

С 2009 по 2014 год Спаллетти работал в "Зените". Нынешний главный тренер "Зенита" Роберто Манчини был главным тренером "Интера" с 2004 по 2008 год.